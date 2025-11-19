Bugün maç var mı? İşte 19 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi!
Futbolu yakından takip edenler, bugün heyecan dolu karşılaşmaların olup olmadığını merak etmeye başladı. 19 Kasım 2025 Çarşamba günü, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası, EuroLeague ve EuroCup maçları oynanacak. EuroCup'ta Türk derbisi lacak.
Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar olacak. İşte 19 Kasım 2025 bugünkü maç programı...
19 KASIM 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
19 Kasım Çarşamba günü UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası – Son 16 Turu, EuroLeague ve Basketbol BKT Avrupa Kupası (EuroCup) maçları oynanacak. Bu kapsamda Juventus - Lyon, F. Hjorring - Breidablik, Lyon-Villeurbanne - Monaco karşılaşmalar dikkat çekiyor.
UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ
20:45 Juventus - Lyon
20:45 Wolfsburg - Manchester United
23:00 Arsenal - Real Madrid
23:00 Paris FC - Benfica
23:00 Valerenga - St. Pölten
UEFA KADINLAR AVRUPA KUPASI – SON 16 TURU
20:00 F. Hjorring - Breidablik
20:00 Mura - Nordsjaelland
20:30 Young Boys - Sparta Prag
20:30 Inter - Hacken
21:30 Wien - Anderlecht
22:45 Sporting CP - Glasgow C.
EUROLEAGUE
22:00 Lyon-Villeurbanne - Monaco
BASKETBOL BKT AVRUPA KUPASI (EUROCUP)
19:00 Türk Telekom - Beşiktaş GAİN (TRT Spor)
20:30 Cedevita Olimpija - Hamburg
20:30 Panionios - Lietkabelis
22:00 Rayer - Manresa
22:30 London Lions - JL Bourg