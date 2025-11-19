Futbolu yakından takip edenler, bugün heyecan dolu karşılaşmaların olup olmadığını merak etmeye başladı. 19 Kasım 2025 Çarşamba günü, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası, EuroLeague ve EuroCup maçları oynanacak. EuroCup'ta Türk derbisi lacak.

Günün maçlarını merak eden futbolseverler için 19 Kasım 3035 maç programı paylaşıldı.

Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar olacak. İşte 19 Kasım 2025 bugünkü maç programı...

19 KASIM 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19 Kasım Çarşamba günü UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası – Son 16 Turu, EuroLeague ve Basketbol BKT Avrupa Kupası (EuroCup) maçları oynanacak. Bu kapsamda Juventus - Lyon, F. Hjorring - Breidablik, Lyon-Villeurbanne - Monaco karşılaşmalar dikkat çekiyor.

UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ

20:45 Juventus - Lyon

20:45 Wolfsburg - Manchester United

23:00 Arsenal - Real Madrid

23:00 Paris FC - Benfica

23:00 Valerenga - St. Pölten

UEFA KADINLAR AVRUPA KUPASI – SON 16 TURU

20:00 F. Hjorring - Breidablik

20:00 Mura - Nordsjaelland

20:30 Young Boys - Sparta Prag

20:30 Inter - Hacken

21:30 Wien - Anderlecht

22:45 Sporting CP - Glasgow C.

EUROLEAGUE

22:00 Lyon-Villeurbanne - Monaco

BASKETBOL BKT AVRUPA KUPASI (EUROCUP)

19:00 Türk Telekom - Beşiktaş GAİN (TRT Spor)

20:30 Cedevita Olimpija - Hamburg

20:30 Panionios - Lietkabelis

22:00 Rayer - Manresa

22:30 London Lions - JL Bourg

SEVCAN GİRGİN

