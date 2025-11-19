Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle verilen milli aranın sona ermesiyle birlikte Süper Lig heyecanı yeniden başlıyor. Türkiye’nin Bulgaristan ve İspanya maçlarının ardından gözler Süper Lig'in ilk maçına çevrildi. İşte Süper Lig'de maçların başlayacağı tarih...

A Milli Takım’ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynadığı karşılaşmalar nedeniyle Süper Lig’e ara verilmişti. Yoğun milli maç temposunun ardından ligde heyecan kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Taraftarlar hem milli aranın biteceği tarihi hem de 13. haftanın ilk maçını merak ediyor.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

Süper Lig’de milli ara, 9 Kasım’da oynanan karşılaşmaların ardından başladı. Dünya Kupası Elemeleri’nde oynanan Türkiye-Bulgaristan ve Türkiye-İspanya maçlarının bitmesiyle lig programı yeniden işlemeye başlıyor.

Milli ara 22 Kasım Cumartesi günü sona erecek. Geri dönüş karşılaşması Kayserispor-Gaziantep FK maçı olacak. Takımlar, aranın ardından hem fikstür yoğunluğuna hem de puan mücadelesine kaldıkları yerden devam edecek.

SÜPER LİG’DE İLK MAÇ NE ZAMAN?

Süper Lig’in 13. haftası 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak Kayserispor-Gaziantep FK maçıyla başlayacak. Saat 14.30’da başlayacak mücadele haftanın açılış karşılaşması olacak.

22 Kasım’ın devamında Eyüpspor-Fatih Karagümrük ve Galatasaray-Gençlerbirliği maçları oynanacak. 13. hafta fikstürü üç güne yayılacak ve 24 Kasım Pazartesi akşamı sona erecek.

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

13. haftanın ilk karşılaşması olan Kayserispor-Gaziantep FK, 22 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak. Mücadele Bein Sport'ta ekrana gelecek.

Kayserispor kendi sahasında avantajı değerlendirmek isterken, Gaziantep FK ise milli ara sonrası çıkış yakalamayı hedefliyor. Maç, puan sıralamasını yakından ilgilendiren kritik mücadelelerden biri olacak.

IREM ÖZCAN

