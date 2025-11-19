AUZEF’in 8-9 Kasım’da yapılan ara sınavlarının ardından öğrenciler gözünü sonuç tarihlerine çevirdi. AUZEF güz dönemi sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Öğrenciler, sonuçların ne zaman erişime açılacağını ve sorgulama ekranını takip ediyor.

İstanbul Üniversitesi AUZEF’in 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlediği güz dönemi ara sınavları tamamlandı. Türkiye genelinde ve KKTC’de gerçekleştirilen oturumların ardından öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Soru ve cevapların yayımlanması ile birlikte değerlendirme sürecinin başlayacağı belirtilirken sonuçların hangi tarihte açıklanacağı gündemdeki yerini koruyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF güz dönemi ara sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınavların üzerinden yaklaşık 10 gün geçmesine rağmen değerlendirme süreci devam ediyor.

Önceki dönemlerde sonuçlar genellikle sınavlardan 10-15 gün sonra yayımlanmıştı. Bu dönem de benzer bir takvim izlenmesi bekleniyor. Sonuçlar AUZEF AKSİS sistemi üzerinden erişime açıldığında öğrenciler kimlik bilgileriyle giriş yaparak notlarını görüntüleyebilecek.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF’in resmi takvimine göre soru ve cevapların önümüzdeki hafta yayımlanması ve ardından kısa süreli itiraz sürecinin başlaması planlanıyor. İtirazların tamamlanmasıyla birlikte sınav değerlendirme işlemleri sonuçlandırılacak ve sonuçlar duyurulacak.

Net bir tarih paylaşılmasa da değerlendirme ve itiraz sürecinin ardından sonuçların Kasım ayının son haftasına doğru açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları açıklandığında AUZEF, öğrencileri resmi web sitesi ve AKSİS paneli üzerinden bilgilendirecek.

