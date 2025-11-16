ÖSYM tarafından düzenlenen YKS, YDS, KPSS gibi sınavlardan önce adayların en çok tereddüt yaşadığı konulardan biri de kemerdir. "Sınav salonuna kemerle girmek yasak mı?" sorusu, adayların kafa karışıklığı yaşamasına neden oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM), sınav güvenliğini sağlamak maksadıyla adaylar sınav binalarına giriş koşullarını ve yasaklı eşyalar listesi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

Özellikle KPSS, YKS, DGS gibi sınavlara girilirken kemerin yasak olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor.

ÖSYM sınavlarında kemer yasak mı? Sınava girişte yasaklı olan eşyalar listesi

ÖSYM SINAVLARINDA KEMER YASAK MI?

ÖSYM'de yer alan kılavuza göre, kemer takman tamamen yasak değildir. Ancak, adayların sınav salonuna sorunsuz gidebilmesi için dikkat etmeleri gereken kritik bir detay bulunmaktadır.

Büyük ya da karmaşık metal tokalı kemerlerin sınav binasına alınması kesinlikle yasaktır. Bu nedenle ÖSYM "basit tokalı kemerler" ile sınava giriş yapılmasına izin vermektedir.

2025 YKS kılavuzuna göre; sınav salonuna çanta, sırt çantası, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat (kol saati dahil), kablosuz kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtarlık, araba anahtarı, kredi/banka kartı, metal para, elektronik cihazlar (hesap makinesi, akıllı saat, telsiz vb.), kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, kitap, defter, ders notu, cetvel, pergel, yiyecek-içecek (etiketsiz şeffaf pet şişede su hariç) ve reçetesiz ilaç gibi eşyalar sokmak kesinlikle yasaktır.

SEVCAN GİRGİN

