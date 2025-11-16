ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) öncesinde adaylar tarafından en çok merak edilen konu "YSD sınavında kalem verilecek mi?" oldu. ÖSYM konuya ilişkin açıklamada bulundu.

YDS sınavına girecek yüz binlerce aday, o an karmaşa yaşamamak adına bilmesi gereken en önemli kurallardan biri de salona kalemle girip girmeyeceğidir.

Adayların kendi kalemini getirmesi konusunda net bir yasağın olup olmadığı kafalarda soru işareti oluşturdu.

YDS sınavında kalem verilecek mi? ÖSYM duyurdu

YDS SINAVINDA KALEM VERİLECEK Mİ?

YDS sınavında kalem verilecektir. ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tüm büyük sınavlarında olduğu gibi, YDS'de de (Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı) kalem, silgi ve kalemtıraş temin edilecektir.

Adaylar sınavına giderken yalnızca sınav giriş belgesi, kimlik ve üzerinde etiket olmayan pet su şişesi almak yeterlidir.

YDS sınavında kalem verilecek mi? ÖSYM duyurdu

2026 YDS SINAVI NE ZAMAN?

YDS sınavı 5 Nisan 2026 tarihinde yapılacak. YDS/2 sınavı ise 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

e-YDS SINAV TARİHLERİ

e-YDS sınavı İngilizce alanını kapsayacak ve 24 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek.

İkinci e-YDS sınavı 14 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

Üçüncü e-YDS sınavı Farsça, Yunanca ve Bulgarca dillerinde 18 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

Dördüncü e-YDS sınavı İngilizce olarak 2 Mayıs tarihinde,

Beşinci e-YDS İspanyolca ve İtalyanca dillerinde 3 Mayıs tarihinde

Altıncı e-YDS 27 Haziran tarihinde İngilizce

Yedinci e-YDS Arapça ve Rusça dillerinde 28 Haziran

Sekizinci e-YDS Almanca ve Fransızca dillerinde 4 Temmuz

Dokuzuncu e-YDS İngilizce 22 Ağustos

Onuncu e-YDS İngilizce 26 Eylül tarihinde

On birinci e-YDS Farsça ve İngilizce 17 Ekim tarihindedir.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası