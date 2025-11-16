ABD’nin New Jersey eyaletinde failin kaçtığı silahlı saldırıda biri çocuk olmak üzere çok sayıda kişi vuruldu; iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Newark kentinde düzenlenen silahlı saldırı dehşet saçtı. Biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Essex County savcılığı, polis ekiplerinin saat 19.00 sularında Chancellor Avenue yakınındaki Wainwright Street bölgesine yönlendirildiğini açıkladı. Olay yerine ulaşan ekipler, vurulmuş halde bulunan beş kişiyi hastaneye sevk etti.

İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Saldırıda 10 yaşındaki bir erkek çocuk ve 21 yaşındaki bir kadın kaldırıldıkları University Hospital’da hayatını kaybetti. Kimlikleri açıklanmadı.

11 yaşındaki bir erkek çocuk, 19 yaşındaki bir erkek ve 60 yaşındaki bir erkek ise yaralı olarak tedavi altına alındı. Yetkililer yaralıların durumunun stabil olduğunu duyurdu.

POLİS GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Polis, olay yerini geniş bir güvenlik çemberine alarak soruşturma başlattı. Kaldırım boyunca çok sayıda mermi kovanı bulundu; delillerin incelenmesi sürüyor.

New Jersey Valisi Phil Murphy, X hesabından yaptığı açıklamada “Lütfen kurbanlar ve aileleri için dua edin” ifadelerini kullandı.

Newark Belediye Başkanı Ras J. Baraka ise günü "Newark için karanlık ve yıkıcı bir gün" olarak nitelendirdi.

FAİL HALA BULUNAMADI

Yetkililer, saldırganın hızla yakalanabilmesi için eyalet ve federal kurumlarla ortak çalışma yürütüldüğünü duyurdu. Başkan Baraka, "Adalet sağlanana kadar durmayacağız. Katilin saklanabileceği güvenli bir yer yok" şeklinde konuştu.

MÜZEYYEN BIYIK

