ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Amerika kıtasındaki narko-teröristlere karşı "Güney Mızrağı Operasyonu'nu" başlattıklarını açıkladı.

ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemilere yönelik saldırıları ve en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'u bölgeye konuşlandırmasının yankıları sürerken, ABD Savunma Bakanaı Pete Hegset'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

TRUMP TALİMAT VERDİ

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Güney Mızrağı Operasyonu"nu başlattıklarını duyuran Hegseth, "Başkan Donald Trump harekete geçilmesi talimatını verdi ve Savaş Bakanlığı (Savunma Bakanlığı) bu talimatı yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

"NARKO-TERÖRİSTLERİ YARIMKÜREMİZDEN TEMİZLEYECEK"

Güney Mızrağı Operasyonu'nun sorumlu ortak görev gücü ve ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) liderliğinde gerçekleştirileceğini aktaran Hegseth, "Bu operasyon, Anavatanımızı savunup narko-teröristleri yarımküremizden temizlerken, halkımızı öldüren uyuşturuculara karşı ülkemizin güvenliğini sağlayacak" açıklamasında bulundu. Karayipler ve çevresinin ülkesinin nüfuz alanında olduğuna dikkat çeken Hegseth, "Batı Yarımküre (Amerika kıtası) ABD'nin komşusudur ve biz bu bölgeyi koruyacağız" dedi.

ZEYNEP ERDİVANLI

Haberle İlgili Daha Fazlası