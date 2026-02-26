Ankara’nın Haymana ilçesine özgü Haymana Sucuğu, coğrafi işaret tescilini aldı. Böylece Haymana Sucuğu, Afyonkarahisar, Kayseri ve Tokat’tan sonra Türkiye’de coğrafi işaret alan 4’üncü sucuk, Ankara’nın ise ilk ve tek tescilli sucuğu oldu.

Ankara’nın Haymana ilçesine özgü Haymana Sucuğu, coğrafi işaret tescilini alarak bir başarıya imza attı. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’un talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde alınan coğrafi işaret tesciliyle, Haymana Sucuğunun üretim yöntemi ve yöresel özellikleri, resmiyet kazanarak koruma altına alındı. Bu tescil sayesinde Haymana Sucuğunun marka değerinin artacağı, ilçenin gastronomi turizmine ve yerel ekonomisine de önemli katkı sağlaması hedeflendiği belirtildi.

Coğrafi işaret aldı! Afyon, Kayseri ve Tokattan sonra bir ilimiz daha sucukta marka oldu

"HAYMANA SUCUĞU ARTIK TESCİLLENMİŞ BİR MARKA"

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Haymana Sucuğunun coğrafi işaret almasının ilçeye büyük gurur kaynağı sağlayacağını belirterek, "Haymana’mıza özgü bu değeri korumak ve gelecek nesillere aktarmak için coğrafi işaret tescilini çok önemsiyoruz. Haymana Sucuğu artık resmi olarak tescillenmiş bir marka değeridir. İlçemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Coğrafi işaret aldı! Afyon, Kayseri ve Tokattan sonra bir ilimiz daha sucukta marka oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası