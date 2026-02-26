Ömer Çelik'ten Özel'e ‘ilahi’ tepkisi: Siyasi navigasyon problemi vahim bir noktaya geldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı’nın ilahi söylemesine ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Çelik “Çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşesine eşlik eden ifadelerin Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilmesi bizim ruh kökümüzün neticesidir. Siyasi navigasyon problemi vahim bir noktaya geldi. Tespitlerinin yanlışlığı konusunda kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor” dedi.
Bakırköy'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilahi okuduğu için tepki göstermişti.
Özel “Artık öyle konforlu siyaset yok. Bugün çıkmış grup toplantısında ilahi okuyor. İlahiyi hocalar okur, hafızlar okur, dinlenir. Ayrı konu. Ama siyasetin konusu değildir. İlahiyi orada uygun mekanda, uygun yerde, uygun şekilde hem okuyana hem dinleyene sonuna kadar saygılıyız. Ama sen çıkınca oraya ilahi okumayacaksın” demişti.
"BİZİM RUH KÖKÜMÜZ"
Özel’in Cumhurbaşkanı için kullandığı bu sözlere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tepki gösterdi.
Sosyal medyada hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Çelik, “Evlerde, yollarda vatandaşlarımızın dilinden düşmeyen güzel sözlerin, okul bahçelerinde çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşesine eşlik eden ifadelerin Ak Parti grup toplantımızda Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilmesi bizim ruh kökümüzün neticesidir” dedi.
"BİR TÜRLÜ ANLAMIYOR"
Özel’in “siyasi navigasyon” problemi olduğunu ifade eden Çelik “Sayın Özgür Özel, özgürlük denilmesi gereken yerde baskı ile öne çıkan, millet denilmesi gereken yere vesayet tabelası asan bir siyasi geleneği sürdürdüğü için bir türlü bunları anlamıyor” diye seslendi.
Ömer Çelik’in paylaşımının tamamında yer alan ifadeler şöyle:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda “ilahi okuyor” diye eleştirmiş. CHP Genel Başkanının “siyasi navigasyon” problemi vahim bir noktaya geldi. Tespitlerinin yanlışlığı ve teşhislerinin dayanaksızlığı konusunda kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor. Ak Parti milletin partisidir. Evlerde, yollarda vatandaşlarımızın dilinden düşmeyen güzel sözlerin, okul bahçelerinde çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşesine eşlik eden ifadelerin Ak Parti grup toplantımızda Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilmesi bizim ruh kökümüzün neticesidir. Sayın Özgür Özel, özgürlük denilmesi gereken yerde baskı ile öne çıkan, millet denilmesi gereken yere vesayet tabelası asan bir siyasi geleneği sürdürdüğü için bir türlü bunları anlamıyor. Ak Parti grubunda sadece milletin dili konuşulduğu için anlamakta zorluk çekiyor.
DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ
Çelik, Cumhurbaşkanı’nın doğum günün ise “Milletin adamı Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Sadece millete adanmış ve sadece milletin dilini konuşan yürüyüşünün daha nice bereketli yılları olsun” diyerek kutladı.
NE OLMUŞTU?
AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kabe’de Hacılar Hû der Allah” ilahisi ile sosyal medyada ismini geniş kitlelere duyuran Celal Karatüre'ye özel teşekkür etmişti.
Erdoğan “Kabe’de hacılar Hû der Allah’... Bu ilahiyi 7’den 70’e insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden, ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses, tek yürek haline getiren bestecisinden, icracısına kadar tüm kardeşlerime tebriklerimi iletiyorum. Kimse bundan gocunmamalı. Rahatsız olmamalı. Kimse tedirgin olmamalıdır. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Bu fotoğrafa vesile olan herkesten Allah gani gani razı olsun” diyerek Karatüre'ye destek vermişti.