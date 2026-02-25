Cumhurbaşkanı Erdoğan, söylediği “Kabe’de hacılar Hû der Allah" ilahisi ile gündem olan Celal Karatüre’ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı “Bu ilahiyi 7’den 70’e insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden bestecisinden, icracısına kadar tüm kardeşlerime tebriklerimi iletiyorum. Kimse bundan gocunmamalı. Rahatsız olmamalı. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır” dedi.

AK Parti Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kabe’de Hacılar Hû der Allah” ilahisi ile sosyal medyada ismini geniş kitlelere duyuran Celal Karatüre'ye özel teşekkür etti.

"TEBRİK EDİYORUM"

Karatüre’nin seslendirdiği ilahi son olarak bir okulda çalınmış, öğrencilerin hep birlikte ilahiyi söylediği anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Bazı vatandaşlar ise o anlara tepki göstermişti. O anlara atıfta bulunan Cumhurbaşkanı “Kabe’de hacılar Hû der Allah’... Bu ilahiyi 7’den 70’e insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden, ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses, tek yürek haline getiren bestecisinden, icracısına kadar tüm kardeşlerime tebriklerimi iletiyorum” diyerek Karatüre'ye destek verdi.

"KALPLERİMİZE ŞİFA OLUYOR"

Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

Ülkemiz genelinde Ramazan-ı Şerif gerçekten çok farklı bir manevi atmosferde idrak ediliyor. Camilerimiz doluyor, gençlerimiz gittikçe artan oradan camilerimizi şenlendiriyor. Sofralarımız bereketleniyor. İhtiyaç sahibi kardeşlerimiz, bu ayın bereketiyle daha çok gözetiliyor. Kur'an-ı Kerim'in o eşsiz sedası kulaklarımıza, kalplerimize şifa oluyor.

"GERÇEK TÜRKİYE FOTOĞRAFI"

Bu yıl ülkenin her yerindeki ilahilerle coşkuyu, manevi hazzın birlikte yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı, şöyle konuştu:

'Kâbe'de hacılar Hû der Allah' ilahisiyle 7'den 70'e insanımızın diline ve kalbine nakşeden ülkemizi, o güzel ilahilerle tek ses, tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum. Okul bahçelerinde yavrularımızın birlikte bu ilahilere eşlik ettiklerini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti, gururlandırdı. Tüm Türkiye'nin aynı ritimde buluşması özlediğimiz, arzuladığımız, hasretini çektiğimiz bir iklimdi. Kimse bundan gocunmamalı. Rahatsız olmamalı. Kimse tedirgin olmamalıdır. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Bu fotoğrafa vesile olan herkesten Allah gani gani razı olsun!

BAHÇELİ DE DESTEK VERMİŞTİ

Öte yandan dün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cemal Karatüre’ye destek vermişti. Bahçeli “Bu günlerde dağa taşa Allah dedirten, her yaş grubunda göz kamaştıran bir akıma dönüşen 'Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah' isimli ilahi ve bu ilahiyi seslendiren kardeşlerimizi de gönülden alkışlıyoruz” demişti.

