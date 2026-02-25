İstanbul Zeytinburnu’nda yer alan Merter Polisevi'nin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Zeytinburnu’nda yer alan Merter Polisevi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Zeytinburnu'nda bulunan 5 katlı polisevinin çatısında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.

“İNCELEMELER SÜRÜYOR”

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, soğutma çalışmaları devam ederken son durum hakkında bilgi verdi. Yıldız "İncelemeler sürüyor. İncelemeler bitince yangının çıkış nedenini paylaşacağız" dedi. Yangını söndürme çalışmaları ise dron ile görüntülendi.

