Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Güller ve Günahlar, 6.bölümün ardından büyük bir merak uyandırdı. Dizinin takipçileri, Güller ve Günahlar 7.yeni bölümün ne zaman, hangi gün ve saat kaçta yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürpriz gelişmesiyle reytinglerdeki yükselişini sürdüren "Güller ve Günahlar" dizisi, izleticileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ekrana gelen 6.bölümün finalinin ardından 7.bölümde neler olacağı sorusunu gündeme taşıdı.

Güller ve Günahlar 7. Bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün?

Güller ve Günahlar dizisinin 7.bölümü 22 Kasım Cumartesi günü ekrana gelecektir.

Kader, annesinin etkisi altına kalarak Tülay ve Erkan'ın yanına geri döner. Zeynep, Tecerlerin evinden ayrılarak Kader'i geri almak için mücadele eder. Serhat da kızları ile konuşup Berrak'ı evden göndermek için uğraş verir. O sırada Can'dan gelen bir telefon Serhat'ı yine bir seçim yapmaya zorlar.

Kanal D’nin yeni dizisi Güller ve Günahlar dizisinde başrollerde Murat Yıldırım (Serhat) ve Cemre Baysel (Zeynep) yer alıyor.

Bunun dışında Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi Mina Akdin'de dizinin kadrosundadır.

