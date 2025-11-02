Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güller ve Günahlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Popüler dizi izleyicileri ekrana kilitledi

Güncelleme:
Murat Yıldırım, Kanal D, Dizi, Fragman, Yeni Bölüm
Haberler

Dram dolu hikayesiyle öne çıkan Güller ve Günahlar dizisi, yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son zamanlarda yaşanan gelişmelerin ardından dizinin takipçileri, "Güller ve Günahlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? " sorusunu araştırmaya başladı. İşte tüm ayrıntılar..

Dram dolu hikayesi ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken Güller ve Günahlar dizisi, yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerini Murat Yıldırım, Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin her bölümü büyük ilgi görüyor. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından izleyiciler, "Güller ve Günahlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna cevap aranıyor. İşte Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölüm fragmanı....

Güller ve Günahlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Popüler dizi izleyicileri ekrana kilitledi - 1. Resim

GÜLLER VE GÜNAHLAR 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ile takip edilen Güller ve Günahlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Güller ve Günahlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Popüler dizi izleyicileri ekrana kilitledi - 2. Resim

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Güller ve Günahlar dizisinde heyecan git gide artıyor. Son bölümde Serhat, Hayal'in öğrendikleriyle altüst olurken, Cihan ise Ebru'nun beklenmedik hamlesiyle mücadele ediyor.

Berrak'la ilgili yeni bir bilgi, Zeynep ve Serhat'ı harekete geçirirken, Tibet'in onlar için kurduğu plan henüz ortaya çıkmamıştır. Serhat, yeni bir bilginin peşindeyken hastaneden gelen haberle zor bir seçim yapmak durumunda kalır.

