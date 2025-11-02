Ben Leman final mi olacak? Popüler dizinin akıbeti araştırılıyor

"Ben Leman final mi olacak?" sorusuna cevap aranıyor. NOW TV ekranlarında yayınlanan ve kısa süre içinde güçlü hikayesi ve dikkat çeken bema dizisinin akibeti merak konusu oldu. Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın ve Gökçe Eyüboğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapım, son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi.

NTC Medya imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Semih Bağcı otururken, senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız kaleme alıyor. Çekimleri İzmir'in Urla, Sığacık ve Seferhisar bölgelerinde gerçekleştirilen dizi, yıllar sonra memlekete dönen Leman'ın geçmişiyle yüzleşme hikayesini konu ediniyor

BEN LEMAN FİNAL Mİ OLACAK?

Şu an için Ben Leman dizisinin final olacağına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır. Dizinin devam edip etmeyeceği, reyting oranlarına göre şekil alacaktır.

Ben Leman'ın final durumu hakkında ne yapımdan ne de oyunculardan resmi bir açıklama gelmedi. Dizi her hafta Cumartesi günü ekrana gelmektedir.