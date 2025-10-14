Ben Leman nerede çekiliyor, Güzelköy gerçek mi?

NOW TV ekranlarında yer alan Ben Leman dizisi, ilk bölümleriyle dikkatleri üzerine çekti. Hikayesinin yanı sıra çekim yerleri de merak edildi. Özellikle dizide bahsedilen Güzelköy'ün gerçekte nerede olduğu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

BEN LEMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi çekimleri ağırlıklı olarak İzmir'in sahil ilçelerinde yapılıyor. Seferihisar'ın Sığacık mahallesi, taş evler ve dar sokaklarıyla öne çıktı. Ayrıca Güzelbahçe, Urla gibi ilçelerinde de çekimlerin yapıldığı biliniyor.

BEN LEMAN DİZİSİ GÜZELKÖY GERÇEK Mİ?

Güzelköy, dizide hikayenin geçtiği Kasaba'nın adı ancak gerçek dünyada böyle bir ada sahip İzmir'de ilçe veya mahalle bulunmuyor.

GÜZELKÖY NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Güzelköy dizinin kurgusal evreninde oluşturulan bir mekan olduğu için gerçekte böyle bir yer bulunmuyor. Ancak 'Güzelköy' seti İzmir'in ilçelerinden Seferihisar, Sığacık, Urla, Güzelbahçe gibi ilçe ve mahallelerinden oluşuyor. .Çekim yerleri İzmir'in güneybatısında yer alıyor.