14 Ekim İZSU su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), bugün için planlı su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleleri duyurdu.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

14 Ekim 2025 Salı günü İzmir'in Bayındır, Bergama, Dikili, Karabağlar, Karaburun, Kiraz, Konak ve Menderes ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Gün içinde suların yeniden verilmesi bekleniyor.