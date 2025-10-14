14 Ekim İZSU su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), bugün kent genelinde yapılacak planlı su kesintilerine ilişkin güncel bir paylaşımda bulundu. İşte İZSU 13 Ekim planlı su kesintisi programı...
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?
14 Ekim 2025 Salı günü İzmir'in Bayındır, Bergama, Dikili, Karabağlar, Karaburun, Kiraz, Konak ve Menderes ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Gün içinde suların yeniden verilmesi bekleniyor.
14 EKİM İZSU SU KESİNTİSİ LİSTESİ
|Bayındır
|AlankıyI, Alanköy, Buruncuk, Çenikler, Dereköy, Gaziler, Hisarlık, Kabaağaç, Karahayıt, Karapınar, Kızıloba, Lütuflar, Pınarlı, Sarıyurt, Turan, Yakacık, Yusuflu, Zeytinova
|14.10.2025 saat 09:30 ile 16:45 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ Elektrik dağıtım a.ş kaynaklı enerji kesintisi sebebiyle su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanmaktadır.
|Bergama
|Fatih
|13.10.2025 saat 14:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Anaboru arızası nedeniyle fatih mahallesinde yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanılacaktır.
|Dikili
|Gökçeağıl
|14.10.2025 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Gökçeağıl mahallesi vatan caddesinde meydana gelen anaboru arızasından dolayı su kesintisi yaşanacaktır.
|Dikili
|Çandarlı
|14.10.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Çandarlı mahallesi sucu hafız caddesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır
|Karabağlar
|Doğanay, Kazım karabekir, Refet Bele, Reis
|14.10.2025 saat 10:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|9121 SOKAK NO:10
|Karabağlar
|ALİ FUAT CEBESOY, Ali Fuat Erden, Bahriye Üçok, Cennetoğlu, Gazi, limontepe, Özgür, Salih Omurtak, Umut, Yurdoğlu
|14.10.2025 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|9689 SOKAK NO:2
|Karaburun
|Mordoğan
|14.10.2025 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Mordoğan mahallesi'nde ana boru arızasından kaynaklı su kesintisi yapılmıştır. kesintiden mordoğan mahallesi ve çevresi etkilenecektir.
|Kiraz
|Çayağzı
|14.10.2025 saat 09:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|Çayağzı mahallesinin çalı tarla,kızıl tarla, tekke, topak tepe yukarı mevkilerini besleyen dalgıç pompanın arıza yapmasından dolayı su kesintisi yaşanacaktır.
|Konak
|Atamer, Millet, Murat
|14.10.2025 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Samsun caddesi ile 2580 sokak kavşağı
|Menderes
|Çileme
|14.10.2025 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızasından dolayı 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.
