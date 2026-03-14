Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki iki sağlık merkezine düzenlediği saldırılarda en az 14 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılar, sağlık altyapısının hedef alındığı gerekçesiyle kınandı.

İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılarda sağlık çalışanları hedef oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Bint Jbeil bölgesine bağlı Burj el Alawei kasabasında bulunan bir sağlık merkezine hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

14 SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLDÜ

Bakanlık açıklamasında saldırıda merkezde görev yapan 12 doktor, hemşire ve sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği, bir sağlık çalışanının da yaralandığı belirtildi. Açıklamada, “Birinci basamak sağlık merkezini hedef alan saldırıda hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Marjayoun bölgesindeki El-Sawana kasabasında bulunan başka bir sağlık merkezine yönelik saldırıda da 2 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Yetkililer, sağlık altyapısını hedef alan saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı.

Öte yandan İsrail daha önce yaptığı açıklamalarda saldırıların sivilleri hedef almadığını savunmuştu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), operasyonlarda İran Devrim Muhafızları Ordusu ve Hizbullah unsurlarının hedef alındığını ileri sürmüştü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 773’e, yaralananların sayısı ise 1.933’e yükseldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası