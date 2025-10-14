Ankara su kesintisi! ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ekim Mamak, Keçiören, Etimesgut...

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 14 Ekim 2025 tarihinde Gölbaşı, Polatlı, Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde planlı su kesintisi gerçekleşeceğini duyurdu.

ASKİ tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin bakım-onarım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yaşanacağı bilgisini paylaştı.

14 EKİM ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ekiplerin çalışmalarını tamamlaması halinde Ankara'da kesilen suların günün ilerleyen saatlerinde kademeli olarak verileceği açıklandı. Bugün Keçiörende kesilen sular 17:00'da gelecektir.

Vatandaşların su kesintisi konusunda mağduriyet yaşamamaları için kesinti süresince gerekli önlemleri almaları tavsiye edildi.

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 14.10.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 14.10.2025 17:00:00

Detay: Keçiören basınevleri mahallesi gülhane caddesinde yağmur suyu imalat çalışması devam etmekte olduğundan çalışma güzergahında bulunan q200 lük şebeke hattında meydana gelen anlık arıza sebebiyle su kesintisi yapılacaktır. anlayısınız için tesekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: Basınevleri ve karargahtepe mahallelerinin alt kotlar