Barış Alper Yılmaz Gürcistan maçında oynayacak mı? Son durumu açıklandı

A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında E Grubu'nda Gürcistan ile ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor. Maç öncesi en çok merak edilen konulardan biri ise Barış Alper Yılmaz'ın Gürcistan maçında oynayıp oynamayacağı oldu.

BARIŞ ALPER YILMAZ GÜRCİSTAN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Barış Alper Yılmaz iki maçlık kırmızı kart cezası almıştı. İspanya ve Bulgaristan maçlarında görev almayan futbolcunun maç cezası sona erdi. Yılmaz, Gürcistan maçında forma giyebilecek. Maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ NEDEN CEZA ALDI?

Barış Alper Yılmaz, kırmızı kart cezasını 4 Eylül 2025 tarihinde oynanan Gürcistan-Türkiye maçının 81. dakikasında aldı. İki maç cezalı duruma düşen Yılmaz, İspanya ve Bulgaristan karşılaşmalarında forma giyemedi. 14 Ekim Salı günü oynanacak Türkiye-Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart cezası sona eren yıldız futbolcu, milli takım formasıyla sahalara geri dönüyor.

GÜRCİSTAN MAÇINDA KİMLER YOK?

Bugün oynanacak maçta, İrfan Can Kahveci, sol ayak bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı. Öte yandan kaleci Berke Özer, kampı terk etmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yerine RAMS Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer davet edildi.