Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Barış Alper Yılmaz Gürcistan maçında oynayacak mı? Son durumu açıklandı

Barış Alper Yılmaz Gürcistan maçında oynayacak mı? Son durumu açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz Gürcistan maçında oynayacak mı? Son durumu açıklandı
Futbol, A Milli Takım, Barış Alper Yılmaz, Gürcistan, Dünya Kupası Elemeleri, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir önceki Gürcistan maçında kırmızı kart cezası alan Barış Alper Yılmaz'ın bugün oynanacak maçta olup olmayacağı merak edildi. Milli takımın maç kadrosu merak konusu olurken Barış Alper Yılmaz Gürcistan maçında oynayacak mı belli oldu.

A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında E Grubu'nda Gürcistan ile ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor. Maç öncesi en çok merak edilen konulardan biri ise Barış Alper Yılmaz'ın Gürcistan maçında oynayıp oynamayacağı oldu. 

BARIŞ ALPER YILMAZ GÜRCİSTAN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Barış Alper Yılmaz iki maçlık kırmızı kart cezası almıştı. İspanya ve Bulgaristan maçlarında görev almayan futbolcunun maç cezası sona erdi. Yılmaz, Gürcistan maçında forma giyebilecek. Maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. 

Barış Alper Yılmaz Gürcistan maçında oynayacak mı? Son durumu açıklandı - 1. Resim

BARIŞ ALPER YILMAZ NEDEN CEZA ALDI?

Barış Alper Yılmaz, kırmızı kart cezasını 4 Eylül 2025 tarihinde oynanan Gürcistan-Türkiye maçının 81. dakikasında aldı. İki maç cezalı duruma düşen Yılmaz, İspanya ve Bulgaristan karşılaşmalarında forma giyemedi. 14 Ekim Salı günü oynanacak Türkiye-Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart cezası sona eren yıldız futbolcu, milli takım formasıyla sahalara geri dönüyor.

Barış Alper Yılmaz Gürcistan maçında oynayacak mı? Son durumu açıklandı - 2. Resim

GÜRCİSTAN MAÇINDA KİMLER YOK?

Bugün oynanacak maçta, İrfan Can Kahveci, sol ayak bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı. Öte yandan kaleci Berke Özer, kampı terk etmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yerine RAMS Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer davet edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye ve İspanya'dan ortak operasyon! Konteynerden yüzlerce kilo uyuşturucu çıktıÜst düzey isimlerin bilgileri sızdırıldı! ABD'de veri ihlali skandalı: Trump'ın oğlu da var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye - Gürcistan canlı yayın hangi kanalda, Milli maç nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 belli oldu! - HaberlerTürkiye - Gürcistan canlı yayın hangi kanalda, Milli maç nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 belli oldu!Ankara su kesintisi! ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ekim Mamak, Keçiören, Etimesgut... - HaberlerAnkara su kesintisi! ASKİ duyurdu, Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ekim Mamak, Keçiören, Etimesgut...Türkiye-Gürcistan muhtemel 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu ve eksik oyuncular gündemde! - HaberlerTürkiye-Gürcistan muhtemel 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu ve eksik oyuncular gündemde!Sürpriz kutusundaki adam öldü mü, yaşıyor mu? Lemi Filozof'un ölüm iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı - HaberlerSürpriz kutusundaki adam öldü mü, yaşıyor mu? Lemi Filozof'un ölüm iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdıTurgay Erdem kimdir, hangi partiden? Tutuklanma nedeni gündeme geldi - HaberlerTurgay Erdem kimdir, hangi partiden? Tutuklanma nedeni gündeme geldiBugün hangi diziler var? 14 Ekim TV yayın akışı - HaberlerBugün hangi diziler var? 14 Ekim TV yayın akışı
Sonraki Haber Yükleniyor...