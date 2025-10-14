Turgay Erdem kimdir, hangi partiden? Tutuklanma nedeni gündeme geldi

CHP’li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve 14 kişi, yürütülen geniş çaplı operasyon sonrası tutuklandı. Mahkemeye sevk edilenlerden 15’i tutuklanırken 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TURGAY ERDEM KİMDİR?

Turgay Erdem, İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 1998’den itibaren Bursa’da Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanlığı görevini üstlendi.

Yerel siyasete adımını belediye meclisiyle yapan Erdem, 2004 yerel seçimlerinde Nilüfer Belediyesi Meclisi’ne girdi ve 2006 yılında belediye başkan yardımcısı pozisyonuna geldi.

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Nilüfer Belediye Başkanı seçilen Erdem, belediye başkanlığı döneminde Bursa’nın şehirleşme projeleriyle sıkça anıldı. 2024 yılına kadar görevini sürdürdü.

TURGAY ERDEM HANGİ PARTİDEN?

Turgay Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında faaliyet göstermiştir. Belediye başkanlığı seçimlerine de CHP'den katılarak

TURGAY ERDEM NEDEN TUTUKLANDI?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Erdem ve birçok kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklama” iddialarını içeriyor.

Operasyon, Bursa merkezli olmak üzere 3 ilde eş zamanlı düzenlendi. Gözaltına alınan 22 kişi arasında Turgay Erdem ile eşi de yer aldı. Mahkeme, Erdem de dahil 15 kişiyi tutuklarken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda para, ziynet eşyası, gayrimenkul, araç, banka ve kripto hesaplarına el konuldu. Ayrıca soruşturma kapsamında bir şirkete kayyum atanması kararı alındı.