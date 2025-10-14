Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Turgay Erdem kimdir, hangi partiden? Tutuklanma nedeni gündeme geldi

Turgay Erdem kimdir, hangi partiden? Tutuklanma nedeni gündeme geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Turgay Erdem kimdir, hangi partiden? Tutuklanma nedeni gündeme geldi
CHP, Rüşvet, Suç Örgütü, Tutuklama, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa’da “rüşvet ve suç örgütü kurma” soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tutuklandı. Ardından Turgay Erdem hayatı, biyografisi ve partisi araştırılmaya başlandı.

CHP’li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve 14 kişi, yürütülen geniş çaplı operasyon sonrası tutuklandı. Mahkemeye sevk edilenlerden 15’i tutuklanırken 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

TURGAY ERDEM KİMDİR?

Turgay Erdem, İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 1998’den itibaren Bursa’da Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanlığı görevini üstlendi.

Yerel siyasete adımını belediye meclisiyle yapan Erdem, 2004 yerel seçimlerinde Nilüfer Belediyesi Meclisi’ne girdi ve 2006 yılında belediye başkan yardımcısı pozisyonuna geldi.

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Nilüfer Belediye Başkanı seçilen Erdem, belediye başkanlığı döneminde Bursa’nın şehirleşme projeleriyle sıkça anıldı. 2024 yılına kadar görevini sürdürdü. 

Turgay Erdem kimdir, hangi partiden? Tutuklanma nedeni gündeme geldi - 1. Resim

TURGAY ERDEM HANGİ PARTİDEN?

Turgay Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında faaliyet göstermiştir. Belediye başkanlığı seçimlerine de CHP'den katılarak

TURGAY ERDEM NEDEN TUTUKLANDI?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Erdem ve birçok kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklama” iddialarını içeriyor. 

Operasyon, Bursa merkezli olmak üzere 3 ilde eş zamanlı düzenlendi. Gözaltına alınan 22 kişi arasında Turgay Erdem ile eşi de yer aldı. Mahkeme, Erdem de dahil 15 kişiyi tutuklarken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda para, ziynet eşyası, gayrimenkul, araç, banka ve kripto hesaplarına el konuldu. Ayrıca soruşturma kapsamında bir şirkete kayyum atanması kararı alındı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hasat öncesi kara hazırlıksız yakalandılar! Cevizler beyaz örtü altında kaldıNe yaptın sen Dilara? Yok böyle oyun! İşin arkasından annesi çıktı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye-Gürcistan muhtemel 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu ve eksik oyuncular gündemde! - HaberlerTürkiye-Gürcistan muhtemel 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu ve eksik oyuncular gündemde!Sürpriz kutusundaki adam öldü mü, yaşıyor mu? Lemi Filozof'un ölüm iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı - HaberlerSürpriz kutusundaki adam öldü mü, yaşıyor mu? Lemi Filozof'un ölüm iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdıBugün hangi diziler var? 14 Ekim TV yayın akışı - HaberlerBugün hangi diziler var? 14 Ekim TV yayın akışı14 Ekim bugün hangi maçlar var? Türkiye-Gürcistan maçına geri sayım başladı! - Haberler14 Ekim bugün hangi maçlar var? Türkiye-Gürcistan maçına geri sayım başladı!13 Ekim bu akşam televizyonda neler var? TV yayın akışı gündemde - Haberler13 Ekim bu akşam televizyonda neler var? TV yayın akışı gündemdeCennetin Çocukları dizisi Nilüfer kim, gerçek adı ne? - HaberlerCennetin Çocukları dizisi Nilüfer kim, gerçek adı ne?
Sonraki Haber Yükleniyor...