Haberler > Gündem > 3 ilde yolsuzluk operasyonu! CHP'li eski belediye başkanı ve 14 şüpheli tutuklandı

3 ilde yolsuzluk operasyonu! CHP'li eski belediye başkanı ve 14 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

3 ilde yapılan rüşvet ve kara para aklama operasyonunda CHP'li eski belediye başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil 22 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Erdem'in de bulunduğu 15 kişi tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, 1 şirkete de kayyım atandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ESKİ CHP'Lİ BAŞKAN VE 14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheli için tutuklama, 4 şüpheli için ise adli kontrol talep edildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de içinde bulunduğu 15 şüpheli hakkında tutuklama, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

CHP'li eski belediye başkanı Turgay Erdem

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU, 1 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

Operasyonda yapılan aramalarda para, ziynet eşyası, gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına da el konuldu. Ayrıca 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu marifetiyle kayyım atandı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

