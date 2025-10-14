Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Marmara’ya müsilaj gözaltısı

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, R/V ALEMDAR 2 araştırma gemisiyle Marmara Denizi’nde ekosistem, deniz tabanı, biyoçeşitlilik ve müsilaj risklerini incelemek için çok disiplinli bir bilim seferi başlattı.

Gebze Teknik Üniversitesi uzmanları İHA’larla uzaktan algılama yaparken, Dokuz Eylül Üniversitesi araştırmacıları deniz tabanını haritalıyor. İstanbul Tıp Fakültesi sualtı hekimleri ise dalgıç sağlığına ilişkin çalışmalar yürütüyor.

Seferde, hassas türler ve ekosistemler detaylı olarak incelenecek, müsilajın sebepleri ve gelecekteki riskler araştırılacak. Deniz suyu özellikleri, fitoplankton ve bentik organizmalar; uydular, İHA’lar ve su altı sistemleriyle izlenecek. Çok ışınlı derinlik ölçer, sismik tarayıcı ve yandan taramalı sonar ile deniz tabanı üç boyutlu haritalanacak. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, araştırmanın Marmara, Karadeniz ve Ege arasındaki ekosistem modellemesine veri sağlayacağını, sürdürülebilir deniz kullanımı ve çevresel farkındalık açısından önemli olduğunu vurguladı.

 

