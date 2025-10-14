Marmara’ya müsilaj gözaltısı

Gebze Teknik Üniversitesi uzmanları İHA’larla uzaktan algılama yaparken, Dokuz Eylül Üniversitesi araştırmacıları deniz tabanını haritalıyor. İstanbul Tıp Fakültesi sualtı hekimleri ise dalgıç sağlığına ilişkin çalışmalar yürütüyor.

İlgili Haber Tam "Bitti" deniyordu! Marmara'da müsilaj ve denizanası kabusu

Seferde, hassas türler ve ekosistemler detaylı olarak incelenecek, müsilajın sebepleri ve gelecekteki riskler araştırılacak. Deniz suyu özellikleri, fitoplankton ve bentik organizmalar; uydular, İHA’lar ve su altı sistemleriyle izlenecek. Çok ışınlı derinlik ölçer, sismik tarayıcı ve yandan taramalı sonar ile deniz tabanı üç boyutlu haritalanacak. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, araştırmanın Marmara, Karadeniz ve Ege arasındaki ekosistem modellemesine veri sağlayacağını, sürdürülebilir deniz kullanımı ve çevresel farkındalık açısından önemli olduğunu vurguladı.