Tam "Bitti" deniyordu! Marmara'da müsilaj ve denizanası kabusu

Marmara'da denize açılan balıkçılar "bitti" dedikleri müsilajla yeniden karşılaştı. Denizanası yoğunluğuyla uğraşırken Marmara'da ağlarını müsilaj nedeniyle çekmekte zorlanan balıkçılar ne yapacağını şaşırdı.

Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Vekili Kadir Aksu, denizanası popülasyonunda artışın sürdüğünü kıyıların bu canlıdan geçilmediğini ifade etti. Ekim ve kasım aylarında denizanasının azalmasını, yok olmasını beklerken müsilajın tekrar başladığına dikkat çeken Aksu, "Balıkçılarımız müsilaj var diyordu ama biz denizanası salyası diyorduk. Kayıkçılarımız kıyıya geldikçe gördük ki ağlarını müsilajdan çekememişler." diye konuştu.

Ağların tekrar müsilajla kaplandığını olmadığı yerlerde de denizanasından zarar gördüklerini aktaran Aksu şu ifadeleri kullandı:

"BIKTIK ARTIK" "Müsilaj çok belirgin olarak tekrar ortaya çıkmaya başladı. Normalde eylül ayı lüfer ayıdır herkes bilir bunu yani Türkiye'de yaşayan herkes eylülde lüferin Marmara'da olduğunu bilir ama çıkamıyoruz denize. Biz zaten geçen sene 8 ay denize çıkamadık müsilaj yüzünden. İki ay havalardan balıkçılık zaten olmadı. Denizanası fazla, müsilaj görülmeye başlandı. Bıktık artık gerçekten bıktık."

"MARMARA'DA BALIKÇILIK EL BİRLİĞİYLE BİTİRİLDİ"

Eylülde tam para kazanacağı dönemde balıkçıların denize açılamadığını belirten Aksu, "Tekirdağ balıkçılarından bile görüntü geldi müsilajdan ağları berbat durumda. Her yere anlattık bu denizanası ve müsilaj sorununu ama çözüm yok. Marmara'da balıkçılık el birliğiyle bitirildi. Kirlilik, arıtılmadan denize akıtılan atıklar, bilinçsizlik derken balıkçılık bitti artık" diye konuştu.

"DENİZANASINDAN BİR HAFTA YATAN BALIKÇI VAR"

Denizanasının ciddi derecede arttığının altını çizen Aksu, "Temas etmemek mümkün değil ağları çekerken yüzümüze sıçrayan suyla salyaları geliyor. Bir hafta evinde yatan balıkçılarımız oluyor. Deride inanılmaz yaralanmalara yol açıyor. Neyle mücadele edeceğimizi şaşırdık" dedi.