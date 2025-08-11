Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İstilacı denizanası ordusu Fransa’nın en büyük nükleer santralini felç etti!

İstilacı denizanası ordusu Fransa’nın en büyük nükleer santralini felç etti!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
İstilacı denizanası ordusu Fransa’nın en büyük nükleer santralini felç etti!
Denizanası, Nükleer Santral, Fransa, Enerji Krizi, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Fransa’nın kuzeyinde enerji tarihinin en ilginç krizlerinden biri yaşandı. Kuzey Denizi’nden gelen devasa denizanası sürüsü, ülkenin en büyük nükleer santrali Gravelines’in soğutma sistemlerini tıkayarak tüm üretimi durdurdu. 5.4 gigawatt gücündeki dev tesis bir gecede sessizliğe gömülürken, uzmanlar olayın küresel ısınma ve artan deniz suyu sıcaklıklarının yeni bir tehlikesi olduğuna dikkat çekti.

Fransa’nın kuzeyinde yer alan Gravelines Nükleer Santrali, soğutma sistemlerini tıkayan devasa denizanası sürüsü nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

İşletmeci EDF, olayın muhtemelen küresel ısınmaya bağlı olarak artan deniz suyu sıcaklıklarıyla ilişkili olduğunu açıkladı.

İstilacı denizanası ordusu Fransa’nın en büyük nükleer santralini felç etti! - 1. Resim

5.4 GİGAWATT'LIK DEV TESİS TAMAMEN DURDU

Kuzey Denizi’ne bağlı bir kanalla soğutulan ve ülkenin en büyüklerinden biri olan santralin altı ünitesinin her biri 900 megawatt kapasiteye sahip. EDF verilerine göre, Pazar günü yaşanan olayda dört reaktör denizanaları nedeniyle, diğer iki ünite ise planlı bakımda olduğundan, üretim tamamen durdu.

KUZEY DENİZİ'NDE DENİZANASI PATLAMASI

Dunkirk ile Calais arasında yer alan Gravelines çevresindeki plajlarda son yıllarda denizanalarının sayısında belirgin artış gözleniyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nden deniz biyolojisi danışmanı Derek Wright, “Denizanaları su ısındığında daha hızlı ürüyor ve Kuzey Denizi gibi bölgeler ısındığı için üreme penceresi gittikçe genişliyor” dedi.

Wright ayrıca, denizanalarının tanker gemilerinin balast sularıyla taşınarak dünyanın diğer bölgelerine yayılabildiğini belirtti.

ASYA AY DENİZANASI TEHLİKESİ

Anavatanı Kuzeybatı Pasifik olan Asya Ay denizanası, ilk kez 2020’de Kuzey Denizi’nde görüldü. Liman ve kanallarda yoğun planktonla beslenen bu tür, Çin, Japonya ve Hindistan’daki limanlar ile nükleer santrallerde de benzer sorunlara yol açmıştı.

EDF’den yapılan açıklamada, Gravelines’teki 2, 3 ve 4 numaralı reaktörlerin gece yarısından hemen önce pompa istasyonlarının filtre varillerini dolduran “devasa ve öngörülemeyen” denizanası sürüsü nedeniyle otomatik olarak durduğu, birkaç saat sonra 6 numaralı reaktörün de devre dışı kaldığı bildirildi.

GÜVENLİKTE SORUN YOK, ANCAK RİSK DEVAM EDİYOR

EDF, olayın tesislerin, personelin veya çevrenin güvenliğini etkilemediğini vurguladı. İstilacı denizanalarının zehirli olmadığı, ancak bu tür yoğunlukların enerji üretiminde ciddi kesintilere yol açabileceği belirtildi.

Santral, aynı zamanda İngiltere’ye geçmeye çalışan göçmenler için sıcak noktalar haline gelen plajlara da yakın konumda bulunuyor.

Kaynak: Dış Haberler

Irak karanlığa gömüldü! Tamamen elektriksiz kaldılarBalıkesir Sındırgı beşik gibi! 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası artçılar durulmuyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Irak karanlığa gömüldü! Tamamen elektriksiz kaldılar - DünyaIrak karanlığa gömüldü! Tamamen elektriksiz kaldılarAzerbaycan-Ermenistan barış anlaşmasının tam maddeleri ilk kez yayınlandı! Dikkat çeken Türkiye detayı - DünyaTarihi anlaşmanın tam maddeleri ilk kez açıklandı!ABD’li dergiden çarpıcı iddia: Erdoğan’ın yeni stratejisi Türkiye’yi zirveye taşıyacak - Dünya"Erdoğan’ın yeni planı Türkiye’yi zirveye taşıyacak"Almanya'da aile katliamı! Önce karısını bıçakladı, sonra kendisiyle birlikte iki çocuğunu ölüme sürükledi - DünyaAile katliamı! Karısını bıçakladı, çocuklarını...Deprem sandılar! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşkına döndü - DünyaDeprem sandılar! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşkına döndüİspanya'da yılın en büyük felaketi! Yangınlarda 'kundaklama şüphesi': Birçok tarihi yapı... - DünyaBinden fazla kişi tahliye edildi, birçok tarihi yapı...
Sonraki Haber Yükleniyor...