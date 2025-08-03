Zaporijya nükleer santrali Türkiye’yi etkiler mi, patlarsa ne olur? Prof. Dr. Saygın açıkladı!

Rusya’nın 2022 yılından bu yana kontrolü altında bulunan Zaporijya nükleer santrali hem Ukrayna hem de uluslararası kamuoyu için yüksek tehlike arz ediyor. Bölgede duyulan patlama sesleri ve yükselen dumanlarla birlikte tehlikenin ciddiyeti bir kez daha gündeme geldi.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ PATLARSA NE OLUR?

Ukrayna’nın güneydoğusunda yer alan ve Avrupa’nın en büyük nükleer enerji tesisi olan Zaporijya Nükleer Santrali, son günlerde patlama ihtimali üzerinden dünya kamuoyunun endişeyle izlediği bir merkez haline geldi. Uzmanlara göre Zaporijya nükleer santrali patlarsa sadece bölgesel değil, küresel ölçekte bir nükleer krizi tetiklenebilir.

Nükleer Enerji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Saygın’ın değerlendirmelerine göre, Zaporijya’da gerçekleşecek bir patlamanın etkisi birçok faktöre bağlı olarak şekillenecek.

Eğer patlayıcılar santralin soğutma sistemlerine yerleştirilmişse, reaktörlerde su kaybı meydana gelebilir. Bu durum Uluslararası Nükleer Olay Ölçeği’nde 6 veya 7 seviyesinde, yani en yüksek dereceden bir nükleer kaza anlamına gelir.

Patlama jeneratör gibi üretim sistemlerine değil de doğrudan radyoaktif maddelerin bulunduğu noktalara yapılırsa, atmosfere radyoaktif izotoplar yayılabilir. Bu da Çernobil felaketi ile kıyaslanabilecek ölçekte bir çevre ve sağlık felaketini beraberinde getirebilir.

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ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ PATLARSA TÜRKİYE’Yİ ETKİLER Mİ?

Zaporijya Nükleer Santrali’nin Türkiye’ye olan coğrafi uzaklığı yaklaşık 1000-1200 kilometre civarındadır. Peki Zaporijya nükleer santrali patlarsa Türkiye’yi etkiler mi?

Uzmanların da altını çizdiği üzere patlama durumunda atmosfere karışacak radyoaktif maddeler, rüzgar akımları yoluyla Finlandiya, Polonya, Romanya ve Türkiye’nin özellikle Trakya ile Karadeniz kıyılarına kadar ulaşabilir.

Prof. Dr. Saygın kullanılmış yakıt havuzlarının hedef alınması durumunda, atmosfere yayılacak parçacıkların büyük bir alana etkide bulunacağını belirtiyor. Türkiye bu yayılım haritasında potansiyel etki alanı içerisinde yer alıyor.

Bu tür bir felaketin yaşanması halinde, sadece insan sağlığı değil, tarım, su kaynakları, hayvancılık ve ekosistem de geri dönülmez zararlar görebilir.