Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali vuruldu! Avrupa'nın en büyüklerinden

Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali vuruldu! Avrupa'nın en büyüklerinden

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ukrayna&#039;da Zaporijya Nükleer Santrali vuruldu! Avrupa&#039;nın en büyüklerinden
Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali, Patlama, Duman, Rusya-Ukrayna Savaşı, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nin yakınında patlama sesleri duyulduğunu ve duman yükseldiğini bildirdi. Santral, Avrupa’nın en büyük nükleer santrallerinden biri olarak biliniyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali (ZNPP) bölgesinde patlamalar duyduklarını ve yakındaki bir noktadan dumanlar yükseldiğini açıkladı.

Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali vuruldu! - 1. Resim

Santralin yaptığı açıklamaya göre, bugün tesisin yardımcı bir birimine saldırı gerçekleşti.

Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali vuruldu! - 2. Resim

UAEA, “Yardımcı tesis, ZNPP alan sınırının 1.200 metre uzağında yer alıyor ve ajans ekibi öğleden sonra hala o yönden yükselen dumanları gözlemleyebildi” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali vuruldu! Avrupa'nın en büyüklerinden - 3. Resim

TÜRKİYE'YE YAKINLIĞI NE?

Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Ukrayna'nın güneydoğusunda, Dnipro Nehri kıyısında yer alıyor.

Santral, Avrupa’nın en büyük nükleer santrallerinden biri olarak biliniyor.

Türkiye'ye yaklaşık bin ila bin 200 kilometre uzaklıkta olan santral, Kırım'ın hemen üzerinde konumlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
BEDAŞ kesinti sorgulama: İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?Brezilya'da ABD Başkanı Trump'a "tarife" tepkisi! Kuklaları ateşe verdiler: 'Trump halkın düşmanı'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ruslar, Azerbaycan Diaspora Başkanını gözaltına alındı! Yakaterinburg'da kanlı baskın - DünyaAzerbaycan Diaspora Başkanı gözaltına alındı!Brezilya'da ABD Başkanı Trump'a "tarife" tepkisi! Kuklaları ateşe verdiler: 'Trump halkın düşmanı' - DünyaBrezilya'da ABD Başkanı Trump'a "tarife tepkisi"Rus petrol gemileri denizin ortasında kaldı! En büyük alıcıları tehdit edildi, sevkiyat aksadı - DünyaRus petrol gemileri denizin ortasında kaldı!Almanya'dan "kötü rekor"! 5 yılda yüzde 14 arttı, sayı 'yok artık' dedirtti - DünyaAlmanya'dan "kötü rekor"!Trump "Rus petrolü almayacaklar" demişti..."İyi bir adım olur" sinyali tutmadı, Hindistan'dan ret geldi! - Dünya"İyi bir adım olur" sinyali tutmadı!ABD medyasından çarpıcı başlık: Avrupa Türkiye'ye muhtaç! - Dünya"Avrupa Türkiye'ye muhtaç!"
Sonraki Haber Yükleniyor...