Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali vuruldu! Avrupa'nın en büyüklerinden

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali (ZNPP) bölgesinde patlamalar duyduklarını ve yakındaki bir noktadan dumanlar yükseldiğini açıkladı.

Santralin yaptığı açıklamaya göre, bugün tesisin yardımcı bir birimine saldırı gerçekleşti.

UAEA, “Yardımcı tesis, ZNPP alan sınırının 1.200 metre uzağında yer alıyor ve ajans ekibi öğleden sonra hala o yönden yükselen dumanları gözlemleyebildi” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE YAKINLIĞI NE?

Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Ukrayna'nın güneydoğusunda, Dnipro Nehri kıyısında yer alıyor.

Santral, Avrupa’nın en büyük nükleer santrallerinden biri olarak biliniyor.

Türkiye'ye yaklaşık bin ila bin 200 kilometre uzaklıkta olan santral, Kırım'ın hemen üzerinde konumlanıyor.