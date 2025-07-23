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İran geri adım atarak görüşmeyi onayladı! UAEA heyeti nükleer iş birliği için Tahran'a gidecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İran geri adım atarak görüşmeyi onayladı! UAEA heyeti nükleer iş birliği için Tahran&#039;a gidecek
İran, UAEA, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Tahran, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğini 25 Haziran’da askıya alan İran geri adım attı. UAEA teknik heyeti nükleer iş birliğini görüşmek üzere önümüzdeki iki ila üç hafta içinde Tahran'ı ziyaret edecek.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) teknik heyetinin İran’a gelmesine onay verdiklerini belirterek, "Heyet, önümüzdeki iki ila üç hafta içinde iş birliği çerçevesini görüşmek üzere Tahran’ı ziyaret edecek. Ancak söz konusu teknik heyet İran’daki nükleer tesisleri ziyaret etmeyecek" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Birleşmiş Milletler toplantılarına katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yapılması planlanan yeni iş birliğine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Garibabadi, mevcut koşullarda UAEA ile yeni görüşmelere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Yeni şartlarda taahhütlerin nasıl uygulanacağı Ajans ile yeni müzakereleri gerekli kılıyor. Bu konu bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

İran geri adım atarak görüşmeyi onayladı! UAEA heyeti nükleer iş birliği için Tahran'a gidecek - 1. Resim

Garibabadi, UAEA teknik heyetinin İran’a gelmesine onay verdiklerini belirterek, "Heyet, önümüzdeki iki ila üç hafta içinde iş birliği çerçevesini görüşmek üzere Tahran’ı ziyaret edecek. Ancak söz konusu teknik heyet İran’daki nükleer tesisleri ziyaret etmeyecek" ifadelerini kullandı.

"İRAN, URANYUM ZENGİNLEŞTİRME ÇALIŞMALARINI KENDİ İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA SÜRDÜRECEK"

İran’ın nükleer politikalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Garibabadi, "İran, uranyum zenginleştirme çalışmalarını kendi ihtiyaçları doğrultusunda sürdürecektir. İhtiyacımız olan her şeyi gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olmalıyız" dedi.

İran geri adım atarak görüşmeyi onayladı! UAEA heyeti nükleer iş birliği için Tahran'a gidecek - 2. Resim

"ÜÇÜNCÜ TARAFLARA GÜVENEMEYİZ"

İran’ın iyi niyet göstergesi olarak zenginleştirmeyi gönüllü olarak durdurup durdurmayacağı yönündeki soruya ise Garibabadi, "Bu konuda acı bir tecrübemiz var. Üçüncü taraflara güvenerek adım atamayız" cevabını verdi.

İRAN, UAEA İLE İŞBİRLİĞİNİ ASKIYA ALMIŞTI

İran İslami Şura Meclisi, 25 Haziran’da nükleer tesisler ve bilim insanlarının güvenliği sağlanana kadar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğinin askıya alınmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise 2 Temmuz’da söz konusu yasayı resmen onaylayarak, İran Atom Enerjisi Kurumu, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ve Dışişleri Bakanlığı’na kararın derhal uygulanması talimatını vermişti. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 12 Temmuz’da yaptığı açıklamada UAEA ile iş birliğinin tamamen durdurulmadığını ancak son gelişmeler doğrultusunda Ajans ile olan iş birliğinin yeni bir biçim alacağını ifade etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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