MOSSAD’ın gizli dron üssünü hırsız ortaya çıkardı! Film sahnelerini aratmadı

İran'da gece saatlerinde hırsızlık için bir eve giren adam, içeride karşılaştığı manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. İnsansız hava araçlarına (İHA) ait parçalar, elektronik çipler, güdüm sistemleri ve askeri ekipmanlarla dolu 3 katlı bina, aslında sıradan bir ev değil, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD’a ait olduğu öne sürülen gizli bir üs çıktı.

İran’ın başkenti Tahran’da ismi açıklanmayan bir şahıs, hırsızlık amacıyla girdiği evde askeri ekipmanlarla karşılaşınca soygunu yarıda keserek yetkililere haber verdi.

İran medyasında yer alan haberlerde, bulunan malzemelerin İsrail bağlantılı bir casusluk şebekesine ait olabileceği iddia edildi.

Tahran'ın kuzeyindeki 3 katlı bir binaya gece saatlerinde giren hırsız, içeride insansız hava aracı (İHA) üretiminde kullanılan parçalar, elektronik çipler ve güdüm sistemleriyle karşılaştı.

Şüpheli durumu Devrim Muhafızları Ordusu'nun kamu ihbar hattına bildiren şahıs, "Ben bir hırsızım ama bu durumu bildirmek görevimdi" sözleriyle dikkat çekti.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, binanın içindeki donanımın istihbari amaçlı kullanılmış olabileceği ve gözetleme dronlarının buradan kontrol edilmiş olabileceği değerlendirildi.

MOSSAD ŞÜPHESİ 'İHA EVLERİ' ARTIYOR

İran basını, söz konusu merkezin İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Resmi makamlar konuyla ilgili henüz açıklama yapmazken, olayın hassasiyeti nedeniyle sessiz kalındığı düşünülüyor. Daha önce de İran’da MOSSAD’a ait olduğu iddia edilen benzer dron üretim atölyeleri tespit edilmişti.

HIRSIZ KAHRAMANA DÖNÜŞTÜ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay, İran halkı arasında dayanışma duygusunu güçlendirdi.

Birçok kullanıcı, hırsızın sergilediği tavrı övgüyle karşıladı. Yerel kaynaklara göre, şahsın adli durumuna ilişkin net bir karar henüz alınmadı; suçüstü yakalanmaması ve yetkililere ihbarda bulunması nedeniyle cezai işlem yapılmayabileceği kaydedildi.