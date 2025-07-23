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ABD savaş gemisi İran sularına girdi! Helikopterler peş peşe havalandı

Kaynak: Dış Haberler
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ABD savaş gemisi İran sularına girdi! Helikopterler peş peşe havalandı
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Basra Körfezi’nde tansiyon yeniden yükseldi! İran, ABD donanmasına ait "USS DDG Fitzgerald" savaş gemisinin İran karasularına yaklaşmaya çalıştığını duyurdu. İran ordusuna bağlı 3. Deniz Bölgesi’nden bir helikopterin hızla bölgeye sevk edildiği, savaş gemisinin üzerinden uçarak açıkça uyarı yapıldı.

İran devlet televizyonu, Amerika Birleşik Devletleri’ne ait "USS DDG Fitzgerald" adlı muhrip gemisinin, Çarşamba sabahı İran’ın kontrolündeki sularda ihlal girişiminde bulunduğunu duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 3. Deniz Bölgesi’nin "Nebut" adlı deniz havacılık biriminin derhal harekete geçtiği ve bir İran helikopterinin ABD muhribinin üzerine uçarak sözlü uyarıda bulunduğu bildirildi. Haberde, İranlı pilotun gemiden uzaklaşılması çağrısını tekrarladığı öne sürüldü.

TEHDİTLERE RAĞMEN İRAN UÇAĞI UYARISINI SÜRDÜRDÜ

İran televizyonuna göre, ABD savaş gemisi İran helikopterini hedef almakla tehdit etti ve bölgeden ayrılması gerektiğini iletti. Buna karşın İranlı pilot görevini sürdürdü ve Amerikan gemisine, İran karasularından uzak durması gerektiğini tekrar bildirdi.

İran hava savunma sistemlerinin de devreye girdiği bildirilen açıklamada, "Deniz helikopterinin tam hava savunması altında görev yaptığı ve ABD gemisinin güney yönüne rotasını çevirmesi gerektiği" ifadesine yer verildi.

ABD GEMİSİ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

İran basını, İran ordusunun hava savunmasının desteği ve uçuş ekibinin ısrarlı tutumu sayesinde ABD muhribinin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu.

Kaynak: Dış Haberler

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