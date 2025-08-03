Zaporijya nükleer santrali nerede, Türkiye'ye yakın mı? Santrale saldırı gerçekleşti!

2022 yılından itibaren yaşanan askeri gerilimler ve Zaporijya nükleer santrali çevresindeki patlama sesleri, bölgedeki nükleer güvenlik endişelerini artırmış durumda. Peki, Zaporijya nükleer santrali nerede, Türkiye'ye yakın mı?

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ NEREDE?

Zaporijya Nükleer Santrali Ukrayna'nın güneydoğusunda, Zaporijya Oblastı sınırlarında yer alan Enerhodar şehri yakınlarında bulunuyor.

Dinyeper Nehri’nin batı kıyısına konumlanan Zaporijya Nükleer Santrali Sovyetler Birliği döneminde inşa edilmiştir. Kahovka Baraj Gölü'nün güney kıyısındaki dev nükleer tesis Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise en büyüklerinden biridir.

Tesiste altı adet nükleer reaktör yer almakta ve santral, ülkenin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktadır. 2022 yılından bu yana Rusya'nın kontrolü altındadır.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ TÜRKİYE'YE YAKIN MI?

Zaporijya Nükleer Santrali Türkiye’ye coğrafi olarak orta yakınlıkta bir noktada bulunuyor. Ukrayna’nın güneydoğusunda yer alan santral, Türkiye’ye kuş uçuşu yaklaşık 1000-1200 kilometre mesafededir.

Kırım Yarımadası'nın hemen kuzeyine konumlanan Zaporijya Nükleer Santrali Karadeniz bölgesine yakınlığı nedeniyle muhtemel bir nükleer riskte Türkiye’yi de etkileme ihtimali vatandaşların gündeminde.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ VURULDU MU?

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından yapılan son açıklamalara göre, Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde patlama sesleri duyuldu ve dumanların yükseldiği tespit edildi. Ajans tesise yakın mesafede yer alan yardımcı bir birime saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Yardımcı tesisin, santralin yaklaşık 1200 metre uzağında yer aldığı belirtilirken, santralin ana yapısında doğrudan bir hasar olduğuna dair henüz resmi bir teyit bulunmuyor.