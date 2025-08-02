Putin'den Trump'a nükleer misilleme: Oreshnik Belarus'a yerleşiyor!

Açıklamayı Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte St. Petersburg yakınlarındaki Valaam Adası’nda yapan Putin, füzenin ilk grubunun üretildiğini ve konuşlandırılacağı bölgelerin belirlendiğini söyledi.

"Çalışmalar sürüyor. Büyük ihtimalle yıl sonundan önce bu işlemi tamamlayacağız" dedi.

MACH 10 HIZINDA, DURDURULAMAZ

Oreshnik, Kasım ayında Ukrayna’daki Dnipro kentinde ilk kez savaşta kullanıldı. Hem nükleer hem de normal başlık taşıyabilen füzenin saatte 12 bin kilometreye ulaşan hızla hareket ettiği belirtiliyor.

Putin, "Bu füze çok hızlı ve güçlü. Konvansiyonel bir saldırıda bile nükleer kadar etkili olabilir" ifadelerini kullandı.

NATO'YA UYARI: GEREKİRSE KARŞILIK VERİRİZ

Putin, Ukrayna’ya uzun menzilli silah desteği sağlayan Batılı ülkelere de mesaj verdi. "Eğer Kiev, NATO silahlarıyla Rusya’ya saldırırsa, biz de bu füze sistemleriyle karşılık verebiliriz. Sadece Ukrayna’da değil, gerekirse başka yerlerde de" dedi.

BELARUS: RUSYA'NIN İLERİ KARAKOLU

Oreshnik’in Belarus’a yerleştirilmesi, Avrupa için yeni bir risk anlamına geliyor. Belarus zaten Rus askerlerini ve taktik nükleer silahları barındırıyor. Yeni füze sistemiyle birlikte Rusya’nın bölgedeki askeri varlığı daha da güçlenecek.

Geçtiğimiz yıl iki ülke, Belarus’un Rusya’nın nükleer koruması altına girmesini sağlayan bir güvenlik anlaşması imzalamıştı.

Belarus lideri Lukaşenko daha önce ülkesinde "birkaç düzine" nükleer silah bulunduğunu söylemişti. Rusya ise bu konuda resmi açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’in açıklamaları sonrası iki nükleer denizaltının belirlenen bölgelere gönderilmesi için talimat verdi. Açıklamayı Trump, Truth Social hesabından duyurdu. Trump, “Medvedev’in kışkırtıcı ifadeleri karşısında, bu sözlerin sadece söylemle sınırlı kalmayabileceğini dikkate alarak, iki nükleer denizaltının ilgili bölgelere konuşlandırılması talimatını verdim” dedi. "KELİMELER DİKKATLE SEÇİLMELİ" Trump, açıklamasının devamında, Moskova yönetimini doğrudan uyardı. “Kelimeler çok önemlidir ve çoğu zaman istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Umarım bu da onlardan biri olmaz. Bu konudaki dikkatiniz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. MEDVEDEV: BU SAVAŞ RUSYA İLE ABD ARASINDA Rusya’nın eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, pazartesi günü yaptığı açıklamada Washington yönetimini eleştirmişti. Sosyal medya platformu X üzerinden konuşan Medvedev, “Trump iki şeyi unutmamalı: 1. Rusya, İsrail ya da İran değil. 2. Her yeni ültimatom bir tehdit ve savaşa doğru atılmış bir adımdır” ifadelerini kullandı. Medvedev ayrıca, bu gerilimin yalnızca Ukrayna ile Rusya arasında olmadığını, doğrudan ABD ile Rusya arasında bir kriz yaşandığını savundu. NÜKLEER GERİLİM BÜYÜYOR Trump’ın aldığı karar sonrası, iki nükleer denizaltının yer değiştirmesiyle birlikte ABD-Rusya hattındaki nükleer gerilim yeni bir seviyeye taşındı. Olayın ardından Moskova Borsası’nda sert düşüş yaşanırken, Brent petrolün fiyatı 70 doları aştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin geliştirdiği yeni hipersonik füze "Oreshnik"in artık askeri kullanımda olduğunu ve yıl bitmeden Belarus’a yerleştirileceğini açıkladı.