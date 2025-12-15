Avcılar’da İSKİ ekiplerinin altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı. Göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Avcılar’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) bağlı ekiplerin yaptığı çalışma sırasında göçük meydana geldi. Çalışma sırasında yaşanan göçükte işçilerden Erkan Yavuz toprak altında kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine çalışanlar ve kepçe operatörü müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Göçük altında kalan Yavuz, itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarılan Yavuz, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir mahalle sakini, "Mahallemizde İSKİ altyapı çalışması yapıyordu, ben de evime çıkıyordum, aniden göçük oluştuğunu gördüm. Hemen koşarak aşağı indim ve toprak altında kalan arkadaşa müdahale ettik. Omuz hizasına kadar zaten toprağın altındaydı. Kendi çabalarımızla yapamayacağımızı anlayınca itfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle beraber işçiyi çıkarttık" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

