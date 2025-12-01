Yaşanan iklim krizi nedeniyle yağışların azalması barajları olumsuz etkiledi. Son olarak İstanbul'daki barajlarda su seviyesi hızla düşmeye devam ederken, özellikle kentin en önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nda suların yer yer tamamen çekildiği görüldü.

İSKİ'nin 1 Aralık 2025 verilerine göre, İstanbul'un genel baraj doluluk oranı yüzde 18,27 seviyesine düştü.

Kuraklık krizi büyüyor! İstanbul barajlarında tehlike çanları çalıyor

EN BÜYÜK SU KAYNAĞINDA DOLULUK YÜZDE 15'İN ALTINDA

Kentin en büyük su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nda su seviyesi yüzde 14,88 olarak ölçülürken, Darlık Barajı yüzde 28,02, Elmalı Barajı yüzde 49,79, Terkos Barajı yüzde 20,47, Alibey Barajı yüzde 11,04, Büyükçekmece Barajı yüzde 19,88 doluluk seviyesine sahip.

KAZANDERE VE PABUÇDERE ALARM VERİYOR

Sazlıdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 17-18 aralığında seyrederken, su seviyesinin en düşük olduğu barajlar olan Kazandere ve Pabuçdere Barajları'nda doluluk oranı yüzde 2-3 seviyelerine kadar indi.

Editör:MAHMUT EKİNCİ

