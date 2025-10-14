TÜGŞAV yargıya başvurdu: Meclis’teki Öcalan sloganına suç duyurusu

TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, Ankara Adliyesi önünde yaptı açıklamada, şehit aileleri ve gaziler olarak millî birlik ve kardeşliğin korunması için Terörsüz Türkiye sürecine destek verdiklerini, herkesin bu ideal için elini taşın altına koyduğunu, düşüncesiz adımlarla emeklerin heba edilmemesi gerektiğini belirtti.

TBMM’deki DEM Parti Grup Toplantısı esnasında terör örgütü elebaşı Öcalan lehine slogan atılmasının, kendilerini son derece üzdüğünü ifade eden Aylar, “DEM Parti mensuplarının Meclis kürsüsünü ve sıralarını terör propagandasına dönüştürmesi, hiçbir demokratik zeminde kabul edilemez.” dedi.

Aylar ve vakfın avukatları, konuşmanın ardından DEM Parti Grubu hakkında suç duyurusunda bulundu.