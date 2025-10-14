‘Gram’ bu yıl %100 prime koşuyor! Yeni rekor geldi, 5 bin $ sesleri yükseldi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD Başkanı Trump’ın cuma günü Çin’e %100 ek tarife açıklamasının ardından altın fiyatlarında yaşanan ivmelenme devam ediyor. Ons fiyatı bugünkü işlemlerde (TSİ 06.00 itibarıyla) 4.150 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Böylece ons, yıl başından bu yana %58 prime ulaştı.

14 EKİM 2025 GRAM ALTIN

İç piyasada 14 Ekim 2025 gram altın fiyatı da 5.580 TL ile rekor tazeledi. Böylece gram fiyatı bu yıl %87 gibi oldukça tarihi bir prime ulaçtı.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın fiyatı 5.710-5.760 TL alım-satım bandında seyrederken, çeyrek altın sabah saatlerinde 9.415 TL’den satılıyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Başkan Trump’ın %100 ek tarife açıklamasının ardından ABD-Çin ticaret gerginliği yeniden alevlendi ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki “kırılgan ticaret ateşkesi” sona erdi.

Öte yandan yatırımcılar ekim ve aralık aylarındaki FED toplantılarında 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitme olasılığını %95’in üzerinde, kuvvetli bir ihtimal ile fiyatlıyorlar. Faiz getirisi olmayan altın, bu beklentilerden de pozitif etkileniyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Bank of America analistleri, altının 2026 yılında 5.000 dolara ulaşmasını beklerken, Standard Chartered, gelecek yıl için ortalama tahminini 4.488 dolara yükseltti.

Standard Chartered Bank’ın Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper, “Bu yükselişin kalıcı olduğu düşünüyoruz. Ancak kısa vadeli bir düzeltme, uzun vadeli bir yükseliş trendi için daha sağlıklı olacaktır” ifadelerini kullandı.

FRANSIZ BANKASINDAN TAHMİN

Fransız Societe Generale de orta vadeli muhafazakâr bir projeksiyonda bile gelecek yıl sonuna kadar ons başına altının 5.000 dolara ulaşabileceğini öngördü. Fransız bankacılık devinin bu hafta başında yayınladığı son emtia araştırma raporunda, “altın fiyatının kısa bir sürede 1.000 dolar daha yükselmeye hazır göründüğü” ifade edildi.