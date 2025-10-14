En fazla kredi imalata!

BDDK verilerine göre, yıl başında 16 trilyon 340 milyar lira olan nakdi kredi hacmi, ağustosta yüzde 30 artışla 21 trilyon 97 milyar liraya ulaştı. Sektör bazında nakdi kredilerde en büyük payı yüzde 22 ile imalat sanayisi aldı.

EN FAZLA KREDİ KULLANILAN SEKTÖR HANGİSİ?

İmalat sanayisine 4 trilyon 955 milyar liralık nakdi kredi kullandırıldı. İmalat sanayisi başlığı altında en fazla kredi kullandırılan sektör 830 milyar 169 milyon lira ile metal ana sanayi oldu.

Metal ana sanayisini, 685 milyar 738 milyon lira ile tekstil ve tekstil ürünleri, 602 milyar 58 milyon lira ile gıda, meşrubat ve tütün takip etti.