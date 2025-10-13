Altın ve gümüş rekora koşuyor!

ABD-Çin ticaret gerilimi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük tarifesi açıklamaları, değerli metallerde güvenli liman talebini artırdı. Altının ons fiyatı üst üste sekizinci haftada yükselişini sürdürerek 4.100 doları geçti. Gümüş ise ons fiyatında 52 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Geçen hafta içinde altın 4.059,29 dolarla rekor tazelerken, gümüş de 50,09 dolardan yüzde 4’ün üzerinde değer kazandı. Analistler, jeopolitik riskler, güçlü merkez bankası alımları, borsa yatırım fonu girişleri ve ABD’de faiz indirimi beklentilerinin altındaki yükselişi desteklediğini belirtiyor.

Değerli metallerdeki ralli, paladyum gibi sanayi metallerine de yansıdı. Otomobil egzoz sistemlerinde kullanılan paladyumun ons fiyatı bin 550 doların üzerine çıkarak yatırımcı ilgisini artırdı.

Piyasada yaşanan bu hızlı yükseliş, yatırımcıları altın ve gümüşü güvenli liman olarak görmeye devam ettiriyor. Ekonomistler, ticaret savaşları ve küresel belirsizlikler devam ettiği sürece değerli metallerin güçlü seyrini koruyabileceğine dikkat çekiyor.