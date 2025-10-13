Dünya Ticaret Örgütü'nden 2026 uyarısı! "Ticaret savaşlarıyla son derece olumsuz geçebilir..."

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), yayımladığı son raporunda, 2025 yılı için küresel ticaret büyüme tahminini yükseltti ancak 2026 görünümünün kötüleştiğini duyurdu.

2025 SÜRPRİZLİYDİ, YA 2026?

“Global Trade Outlook and Statistics” başlıklı rapora göre, DTÖ, 2025’te ticaret hacminin yüzde 2,4 oranında artacağını öngördü; bu, Ağustos ayında yayımlanan önceki yüzde 0,9 tahminine göre önemli bir artış anlamına geliyor.

Öte yandan, 2026 yılı için görünüm olumsuz; DTÖ, önceki yüzde 1,8 büyüme tahminini yüzde 0,5’e düşürdü. Örgüt, “Küresel ekonomi soğudukça ve yüksek tarifelerin tam etkisi bir yıl boyunca hissedildikçe, ticaret büyümesinin 2026’da yavaşlaması bekleniyor” açıklamasını yaptı.

"2026 İÇİN KÖTÜ HABER"

CNBC'den edinilen bilgilere göre Ticaret tarifeleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Nisan ayında uygulamaya koyduğu geniş kapsamlı tarifelerle birlikte küresel ticarette önemli bir engel haline geldi. Ülkeler, Beyaz Saray ile ticaret anlaşmaları yapmak için yoğun çaba sarf etti, ancak İngiltere gibi müttefik ülkeler dahi ABD’ye ihraç ettikleri mallarda yüzde 10’luk temel tarife ile karşı karşıya kaldı.

2025’in ilk yarısında küresel ticaret hSacmi yıllık bazda yüzde 4,9 artarak güçlü bir genişleme gösterdi. Bunun başlıca nedenleri arasında, ABD’ye ithalatların tarifeler öncesi öne çekilmesi, düşük enflasyon, destekleyici mali politikalar ve sıkı işgücü piyasalarının gelir ve harcamaları artırması sayıldı.

Emerging market ülkelerinde güçlü büyüme ve yapay zekâ ile ilgili ürünlere olan talebin artması da ticaret hacmini destekledi. AI ile ilgili harcamalar, yılın ilk yarısındaki ticaret artışının neredeyse yarısını oluşturdu ve değer bazında yüzde 20 artış gösterdi.

DTÖ raporuna göre, ABD, 2025’in ilk yarısında küresel AI ile ilgili ticaret büyümesinin yaklaşık beşte birini oluşturdu. Ancak büyümenin büyük kısmı Asya’dan geldi; kıta, aynı dönemde küresel AI ticaret artışının yaklaşık üçte ikisini karşıladı. DTÖ, “Ticaret büyümesi, ham silikon ve özel gazlardan bulut platformları ve AI uygulamalarını destekleyen cihazlara kadar dijital değer zincirini kapsadı” ifadelerini kullandı.

HİZMET TİCARETİ YAVAŞLIYOR

Örgütün ekonomistleri, son tahminin başlıca riskinin ticareti kısıtlayıcı önlemlerin ve politika belirsizliğinin daha fazla ekonomiye ve sektöre yayılması olduğunu belirtti. Öte yandan AI ile ilgili mal ve hizmetlerde sürdürülebilir büyümenin orta vadede küresel ticarete katkı sağlayabileceği vurgulandı.

Hizmet ihracatlarının büyümesinin, 2024’teki yüzde 6,8’den 2025’te yüzde 4,6’ya ve 2026’da yüzde 4,4’e yavaşlaması bekleniyor. Hizmet ticareti doğrudan tarifelere tabi olmasa da, mal ticareti ve üretimle bağlantılı olarak dolaylı etkilenebiliyor.

"KÜRESEL TİCARET YENİDEN İNŞA EDİLMELİ"

Gelişmiş ekonomilerde ticaret ve üretimde muhtemel zayıflık belirtileri şimdiden gözlemleniyor; iş ve tüketici güveninin azalması, istihdam ve gelir artışının yavaşlaması bunun göstergeleri arasında.

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, tahminlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Ülkelerin tarifelere ölçülü yaklaşımı, AI’nin büyüme potansiyeli ve özellikle gelişmekte olan ülkeler arasında artan ticaret, 2025’teki ticaret kayıplarını hafifletti” dedi.

Okonjo-Iweala, “2025’teki ticaret dayanıklılığı, büyük ölçüde kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin sağladığı istikrara borçludur. Ancak rehavete kapılmak mümkün değil. Bugünkü küresel ticaret sistemi aksaklıkları, ülkelerin ticareti yeniden düşünmeleri ve daha güçlü bir temel atarak herkes için daha fazla refah sağlamaları çağrısıdır” ifadelerini kullandı.