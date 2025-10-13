Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nüfusu 10 katına çıkmıştı: O kentte 1 ayda sokakta insan kalmadı!

Yaz aylarında nüfusu 10 katına çıkan Tunceli, sonbaharın gelişiyle sessizliğe büründü. Kalabalık yerini doğayla baş başa bir huzura bırakırken, kent şimdi sakinliğiyle öne çıkıyor.

Doğasıyla öne çıkan Tunceli yazın yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor. Nüfusu neredeyse 10 katına çıkan ve adım atacak yer kalmayan kent, sonbaharın gelişiyle sessizliğe büründü. 

Yerel halk, bu sakinlik dönemini kentin doğal unsurlarına daha yakın vakit geçirmek açısından fırsat olarak değerlendirirken öğrenciler ise Tunceli'nin her mevsim başka bir güzelliğe büründüğünü ifade etti. Doğa sesinin ve kent yaşamının iç içe geçtiği bir atmosfere sahne olan kent, artık kış turizmine hazırlanıyor.

Mameki Park'ta yürüyüş yapan Saniye İzci, "Memleket olarak şanslı bir yerde yaşıyoruz. Çünkü biz burada 4 mevsimi dolu dolu yaşıyoruz. Güz mevsimini de yine çok güzel yaşıyoruz. Doğa yeniden dirilmiş gibi oluyor. Bütün renkleri bir arada yaşıyoruz. Sonbahar mevsimini çok huzurlu geçiriyoruz. Sessiz, sakin, doğayla baş başa, Munzur'un sesi eşliğinde" dedi.

"BİR KERE İÇEN VAZGEÇEMİYOR"

Munzur Üniversitesi öğrencilerinden Fatma Gül Eriş, "Buraya geleli bir ay oldu. Hava değişimi bir anda oldu, ilk geldiğim zamanlarda hava güneşliydi ve bir anda insanlar azalmaya başladı. Biz de arkadaşlarımla artık daha fazla dışarıda duramıyoruz. Çünkü havalar soğudu, yurttan çıkamıyoruz ya da bir yere oturduğumuzda oradan kalkamıyoruz. Tunceli'nin doğasını çok seviyorum. Her şeyden önce Munzur suyuyla alakalı ‘Bir kere içen vazgeçemiyor' diye bir laf var. O gerçekten doğru" ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarıyla birlikte sıcak havaların son günlerinin tadını çıkardığını belirten Dolunay Dalan, "Munzur Üniversitesi'nde 2'nci sınıfız. Arkadaşlarla birlikte son günlerimizi yaşıyoruz. Tunceli'de havalar soğumaya başladı. Arkadaşlarla birlikte yürüyüş yapmaya, oturup çay kahve içmeye geldik. Son günlerin tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

Munzur Üniversitesi öğrencilerinden Esma Takak ise "Biz öğrenciler olarak kışa yakın geldik ve şu an Tunceli'de sadece doğa, biz ve hayvanlar iç içe kalmış gibiyiz. İnsanlar çok az. Doğayla beraber şu an Tunceli'nin tadını çıkarıyoruz. Tunceli'nin eşsiz güzelliğini bu mevsimde yaşadığımız için öğrenciler olarak çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

