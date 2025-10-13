Firarinin sonunu TikTok getirdi! Polisleri görünce ne yapacağını şaşırdı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik özel bir ekip oluşturuldu. Bu ekip tarafından yürütülen detaylı çalışmalarda; yağma, tutuklu veya hükümlünün kaçmasına yardım etme ve uyuşturucu madde kullanımı gibi çeşitli suçlardan hakkında toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ.’yi yakalamak için defalarca evine operasyon yapıldı.

Şahsa ulaşılamayan ekipler bu kez sosyal medya paylaşımlarını incelemeye aldı. R.İ.’nin sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımlardan bulunduğu bölgeye ve sokaklara ilişkin çemberi daraltan Asayiş Şube ekipleri, TikTok paylaşımlarından birinde önemli bir detayı fark etti.

SOKAK TABELASI YAKALATTI

11 Ekim'de daraltılan çemberdeki tüm sokaklara dağılan özel ekipler, TikTok platformunda R.İ.’nin canlı yayın açtığında tesadüfen arkasında görünen sokak tabelasına göre yönlendirildi.

GİRDİĞİ MEKANDA KISKIVRAK YAKALANDI

Bulunduğu yerden itibaren şahsı takibe alan Asayiş Şube ekipleri, yayın bitmiş olmasına rağmen halen durumun farkında olmayan R.İ.’yi yayın sonrasında girdiği mekanda kıskıvrak yakaladı.

Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.