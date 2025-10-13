Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Firarinin sonunu TikTok getirdi! Polisleri görünce ne yapacağını şaşırdı

Firarinin sonunu TikTok getirdi! Polisleri görünce ne yapacağını şaşırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Firarinin sonunu TikTok getirdi! Polisleri görünce ne yapacağını şaşırdı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’da hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, TikTok'ta yaptığı canlı yayında arkasında görünen sokak tabelası sayesinde yakalandı. Şüpheli yayın sonrası girdiği mekânda kıskıvrak gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik özel bir ekip oluşturuldu. Bu ekip tarafından yürütülen detaylı çalışmalarda; yağma, tutuklu veya hükümlünün kaçmasına yardım etme ve uyuşturucu madde kullanımı gibi çeşitli suçlardan hakkında toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ.’yi yakalamak için defalarca evine operasyon yapıldı.

Şahsa ulaşılamayan ekipler bu kez sosyal medya paylaşımlarını incelemeye aldı. R.İ.’nin sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımlardan bulunduğu bölgeye ve sokaklara ilişkin çemberi daraltan Asayiş Şube ekipleri, TikTok paylaşımlarından birinde önemli bir detayı fark etti.

TikTok'taki küçük detay firariye pahalıya patladı! Polisleri görünce ne yapacağını şaşırdı - 1. Resim

SOKAK TABELASI YAKALATTI

11 Ekim'de daraltılan çemberdeki tüm sokaklara dağılan özel ekipler, TikTok platformunda R.İ.’nin canlı yayın açtığında tesadüfen arkasında görünen sokak tabelasına göre yönlendirildi.

TikTok'taki küçük detay firariye pahalıya patladı! Polisleri görünce ne yapacağını şaşırdı - 2. Resim

GİRDİĞİ MEKANDA KISKIVRAK YAKALANDI

Bulunduğu yerden itibaren şahsı takibe alan Asayiş Şube ekipleri, yayın bitmiş olmasına rağmen halen durumun farkında olmayan R.İ.’yi yayın sonrasında girdiği mekanda kıskıvrak yakaladı.

Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye - Gürcistan maçının tribün gelirleri Gazze'ye bağışlanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Whatsapp ihbar hattı sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu - 3. SayfaDolandırılmaktan son anda kurtuldu!Şırnak'ta yol verme kavgası faciayla bitti: Tartıştığı adamı böyle ezdi! - 3. SayfaDehşet anları! Tartıştığı adamı ezdiAdana'da öldürülen 3 çocuk babası tuzağa mı düşürüldü? Bıçaklanma görüntüleri ortaya çıktı - 3. Sayfa3 çocuk babası tuzağa mı düşürüldü, görüntüler ortaya çıktıTers yönde giden kamyonet jandarmaya yakalandı! Sürücü cezasız kalmadı - 3. SayfaTers yönde giden kamyonet jandarmaya yakalandı! Sürücü cezasız kalmadıSamsun'da sıcak saatler! Kuru sıkı tabanca ile banka soydu - 3. SayfaSamsun'da sıcak saatler! Kuru sıkı tabanca ile banka soyduİstanbul'da dilencinin üzerinden 67 çeyrek altın çıktı! - 3. SayfaDilencinin üzerinden 67 çeyrek altın çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...