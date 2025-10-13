Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Whatsapp ihbar hattı sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir’de dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Bir banka güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; 680 bin TL’lik dolandırıcılık girişimini son anda engelledi.

Nevşehir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; kentte dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesi amacıyla kuyumcular, döviz büroları, banka çalışanları ve özel güvenlik görevlileriyle bilgilendirme toplantıları yaparak Whatsapp ihbar hattı oluşturdu.

Oluşturulan gruba üye olan bir bankanın güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, E.K. isimli şahsı dolandırıldığı şüphelisiyle telefonda görüşürken tespit etti.

680 BİN LİRA DOLANDIRILMAKTAN KURTULDU

Yapılan incelemede, E.K.’ın satın almak istediği aracın internet ilanında iki farklı fiyatla yer aldığını fark ettiği öğrenildi. Aracın gerçek sahibi A.Z. A. iken, başka bir ilanda farklı bir şahıs, aracı piyasa değerinin çok altında bir fiyata satmaya çalıştı. Dolandırıcı, 680 bin liralık belirtilen IBAN hesabına gönderilmesini istedi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde E.K., dolandırılmadan engellendi.

Emniyet yetkilileri; vatandaşlara internet üzerinden araç veya ürün satın alırken şüpheli durumlarda mutlaka polis birimlerine bilgi verilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

