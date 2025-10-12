Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nevşehir'de otomobil tarlaya uçtu! 2 ölü 1 yaralı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde Doğala köyü yakınlarında, A.Ç. yönetimindeki 34 DD 4300 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Rasim E. olay yerinde hayatını kaybederken, A.Ç. ve Mustafa E. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mustafa E. kaldırıldığı Derinkuyu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü A.Ç.’nin tedavisi Nevşehir Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

