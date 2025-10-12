ABD'de uçak kazası! Teksas'ta sıcak saatler...

ABD'nin Teksas eyaletinde uçak kazası meydana geldi.

TEKSAS'TA UÇAK KAZASI

Bölgedeki Fort Worth İtfaiye Departmanı, Tarrant County’de, Business 287 yolunun hemen yakınında, Hicks Havaalanı civarında bir uçak kazası meydana geldiğini doğruladı.

Fox News'ten elde edilen bilgilere göre olay yerinde birden fazla yarı römork alevler içinde kaldı. Ancak sayıları henüz bilinmiyor.

Şu ana kadar ölü ya da yaralı bilgisi henüz paylaşılmadı.

Ayrıntılar geliyor...