Haberler > Dünya > ABD'de uçak kazası! Teksas'ta sıcak saatler...

ABD'de uçak kazası! Teksas'ta sıcak saatler...

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD'nin Teksas eyaletinde uçak kazası meydana geldi. Ölü ya da yaralı bilgisi henüz paylaşılmadı.

ABD'nin Teksas eyaletinde uçak kazası meydana geldi.

ABD'de uçak kazası! Teksas'ta sıcak saatler... - 1. Resim

TEKSAS'TA UÇAK KAZASI

Bölgedeki Fort Worth İtfaiye Departmanı, Tarrant County’de, Business 287 yolunun hemen yakınında, Hicks Havaalanı civarında bir uçak kazası meydana geldiğini doğruladı.

ABD'de uçak kazası! Teksas'ta sıcak saatler... - 2. Resim

Fox News'ten elde edilen bilgilere göre olay yerinde birden fazla yarı römork alevler içinde kaldı. Ancak sayıları henüz bilinmiyor.

Şu ana kadar ölü ya da yaralı bilgisi henüz paylaşılmadı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dış Haberler

Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi öldürüldü! İsrail destekli çeteler katletti
