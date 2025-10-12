Osmanlı Devleti'nde altın para ilk defa hangi padişah zamanında bastırılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL'lik sorunun doğru cevabı

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 12 Ekim 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 300 bin TL değerindeki “Osmanlı Devleti'nde altın para ilk defa hangi padişah zamanında bastırılmıştır?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, Osmanlı Devleti'nde altın para ilk defa hangi padişah zamanında bastırılmıştır? Şıklar arasında Yıldırım Bayezid, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman yer alıyor.

OSMANLI DEVLETİ'NDE ALTIN PARA İLK DEFA HANGİ PADİŞAH ZAMANINDA BASTIRILMIŞTIR?

Osmanlı Devleti'nde altın para ilk defa hangi padişah zamanında bastırılmıştır? Yıldırım Bayezid mi, Fatih Sultan Mehmed mi, Yavuz Sultan Selim mi, Kanuni Sultan Süleyman mı?

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 300 bin TL'lik sorunun doğru cevabı:

A. Yıldırım Bayezid

B. Fatih Sultan Mehmed

C. Yavuz Sultan Selim

D. Kanuni Sultan Süleyman

Osmanlı Devleti’nde “sultani” adıyla bilinen ilk altın para 1460 yılında Fatih Sultan Mehmed döneminde bastırılmıştır. Bu para, hem ekonomik gücün hem de Osmanlı’nın uluslararası ticaretteki prestijinin bir göstergesiydi. Yani 300 bin TL değerindeki sorunun doğru cevabı "B" şıkkı Fatih Sultan Mehmed'dir.