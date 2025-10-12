Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Osmanlı Devleti'nde altın para ilk defa hangi padişah zamanında bastırılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL'lik sorunun doğru cevabı

Osmanlı Devleti'nde altın para ilk defa hangi padişah zamanında bastırılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL'lik sorunun doğru cevabı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Osmanlı Devleti&#039;nde altın para ilk defa hangi padişah zamanında bastırılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL&#039;lik sorunun doğru cevabı
Osmanlı Devleti, Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’in 12 Ekim 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacıya 300 bin TL değerindeki “Osmanlı Devleti'nde altın para ilk defa hangi padişah zamanında bastırılmıştır?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında Yıldırım Bayezid, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman yer aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL'lik sorunun doğru cevabı.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 12 Ekim 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 300 bin TL değerindeki “Osmanlı Devleti'nde altın para ilk defa hangi padişah zamanında bastırılmıştır?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, Osmanlı Devleti'nde altın para ilk defa hangi padişah zamanında bastırılmıştır? Şıklar arasında Yıldırım Bayezid, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman yer alıyor.

OSMANLI DEVLETİ'NDE ALTIN PARA İLK DEFA HANGİ PADİŞAH ZAMANINDA BASTIRILMIŞTIR?

Osmanlı Devleti'nde altın para ilk defa hangi padişah zamanında bastırılmıştır? Yıldırım Bayezid mi, Fatih Sultan Mehmed mi, Yavuz Sultan Selim mi, Kanuni Sultan Süleyman mı?

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 300 bin TL'lik sorunun doğru cevabı:

A. Yıldırım Bayezid
B. Fatih Sultan Mehmed
C. Yavuz Sultan Selim
D. Kanuni Sultan Süleyman

Osmanlı Devleti’nde “sultani” adıyla bilinen ilk altın para 1460 yılında Fatih Sultan Mehmed döneminde bastırılmıştır. Bu para, hem ekonomik gücün hem de Osmanlı’nın uluslararası ticaretteki prestijinin bir göstergesiydi. Yani 300 bin TL değerindeki sorunun doğru cevabı "B" şıkkı Fatih Sultan Mehmed'dir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Erzurum'da Anahtar Parti konvoyunda trafik kazasıSebastian Szymanski kaleciyi kornerden avladı! İzleyenler gözlerine inanamadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hangi ülkenin en doğusundan en batısına gidilirse Atlas Okyanusu kıyısından Büyük Okyanus kıyısına gelinmiş olur? Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL'lik sorunun cevabı - HaberlerHangi ülkenin en doğusundan en batısına gidilirse Atlas Okyanusu kıyısından Büyük Okyanus kıyısına gelinmiş olur? Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL'lik sorunun cevabıTürkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir? - HaberlerTürkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?Sahtekarlar dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? - HaberlerSahtekarlar dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?Yarın okullar tatil mi? 13 Ekim Pazartesi günü eğitime ara verilecek mi? - HaberlerYarın okullar tatil mi? 13 Ekim Pazartesi günü eğitime ara verilecek mi?Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? - HaberlerAnkara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?Caner Erkin neden ceza aldı, kaç maç oynamayacak? - HaberlerCaner Erkin neden ceza aldı, kaç maç oynamayacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...