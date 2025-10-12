Hangi ülkenin en doğusundan en batısına gidilirse Atlas Okyanusu kıyısından Büyük Okyanus kıyısına gelinmiş olur? Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL'lik sorunun cevabı

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 12 Ekim 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 100 bin TL değerindeki “Hangi ülkenin en doğusundan en batısına gidilirse Atlas Okyanusu kıyısından Büyük Okyanus kıyısına gelinmiş olur?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, hangi ülkenin en doğusundan en batısına gidilirse Atlas Okyanusu kıyısından Büyük Okyanus kıyısına gelinmiş olur? Şıklar arasında Küba, Brezilya, Kanada ve Peru yer alıyor.

HANGİ ÜLKENİN EN DOĞUSUNDAN EN BATISINA GİDİLİRSE ATLAS OKYANUSU KIYISINDAN BÜYÜK OKYANUS KIYISINA GELİNMİŞ OLUR?

Hangi ülkenin en doğusundan en batısına gidilirse Atlas Okyanusu kıyısından Büyük Okyanus kıyısına gelinmiş olur? Küba mı, Brezilya mı, Kanada mı, Peru mu?

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 100 bin TL'lik sorunun doğru cevabı:

A. Küba

B. Brezilya

C. Kanada

D. Peru

100 bin TL değerindeki sorunun doğru cevabı "C" şıkkı Kanada'dır.