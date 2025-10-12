Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Hangi ülkenin en doğusundan en batısına gidilirse Atlas Okyanusu kıyısından Büyük Okyanus kıyısına gelinmiş olur? Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL'lik sorunun cevabı

Hangi ülkenin en doğusundan en batısına gidilirse Atlas Okyanusu kıyısından Büyük Okyanus kıyısına gelinmiş olur? Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL'lik sorunun cevabı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hangi ülkenin en doğusundan en batısına gidilirse Atlas Okyanusu kıyısından Büyük Okyanus kıyısına gelinmiş olur? Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL&#039;lik sorunun cevabı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’in 12 Ekim 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacıya 100 bin TL değerindeki “Hangi ülkenin en doğusundan en batısına gidilirse Atlas Okyanusu kıyısından Büyük Okyanus kıyısına gelinmiş olur?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında Küba, Brezilya, Kanada ve Peru yer aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL'lik sorunun doğru cevabı.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 12 Ekim 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 100 bin TL değerindeki “Hangi ülkenin en doğusundan en batısına gidilirse Atlas Okyanusu kıyısından Büyük Okyanus kıyısına gelinmiş olur?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, hangi ülkenin en doğusundan en batısına gidilirse Atlas Okyanusu kıyısından Büyük Okyanus kıyısına gelinmiş olur? Şıklar arasında Küba, Brezilya, Kanada ve Peru yer alıyor.

HANGİ ÜLKENİN EN DOĞUSUNDAN EN BATISINA GİDİLİRSE ATLAS OKYANUSU KIYISINDAN BÜYÜK OKYANUS KIYISINA GELİNMİŞ OLUR?

Hangi ülkenin en doğusundan en batısına gidilirse Atlas Okyanusu kıyısından Büyük Okyanus kıyısına gelinmiş olur? Küba mı, Brezilya mı, Kanada mı, Peru mu?

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 100 bin TL'lik sorunun doğru cevabı:

A. Küba
B. Brezilya
C. Kanada
D. Peru

100 bin TL değerindeki sorunun doğru cevabı "C" şıkkı Kanada'dır.

Hangi ülkenin en doğusundan en batısına gidilirse Atlas Okyanusu kıyısından Büyük Okyanus kıyısına gelinmiş olur? Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL'lik sorunun cevabı - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çatışmalar durdu, Afganistan'dan açıklama geldi! "İkili ilişkileri bozmaya çalışıyorlar"Erzurum'da Anahtar Parti konvoyunda trafik kazası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir? - HaberlerTürkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?Sahtekarlar dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? - HaberlerSahtekarlar dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?Yarın okullar tatil mi? 13 Ekim Pazartesi günü eğitime ara verilecek mi? - HaberlerYarın okullar tatil mi? 13 Ekim Pazartesi günü eğitime ara verilecek mi?Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? - HaberlerAnkara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?Caner Erkin neden ceza aldı, kaç maç oynamayacak? - HaberlerCaner Erkin neden ceza aldı, kaç maç oynamayacak?Bugün İstanbul'da deprem oldu mu? 12 Ekim Son Depremler Listesi - HaberlerBugün İstanbul'da deprem oldu mu? 12 Ekim Son Depremler Listesi
Sonraki Haber Yükleniyor...