Hint bademi hangisinin diğer adı? Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL'lik sorunun cevabı

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 9 Ekim 2025 Perşembe akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 300 bin TL değerindeki “Hint bademi hangisinin diğer adı?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, Hint bademi hangisinin diğer adı? Şıklar arasında Kaju, kakao, kahve ve köri yer alıyor.

Hint bademi hangisinin diğer adı? Kaju mu, kakao mu, kahve mi, köri mi? İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 300 bin TL'lik sorunun doğru cevabı:

A. Kaju

B. Kakao

C. Kahve

D. Köri

Sorunun doğru cevabı "B" şıkkı kakaodur.