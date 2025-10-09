Kasım ara tatili ne zaman? MEB 2025-2026 tatil takvimi gündemde

Okullarda ilk ders zilinin 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalmasıyla birlikte ara tatil tarihleri de merak ediliyor. Şimdiden tatil planı yapmak isteyen öğrenciler, veliler ve öğretmenler, "Kasım ara tatili ne zaman?" sorusuna cevap arıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hazırladığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı tatil takvimi.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre, okullarda kasım ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlıyor, 14 Kasım 2025 Cuma günü sona eriyor.

İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Öte yandan, yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.

MEB 2025-2026 TATİL TAKVİMİ

