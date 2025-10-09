Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süper Lig ekibinden Volkan Demirel açıklaması

Süper Lig ekibinden Volkan Demirel açıklaması
Süper Lig ekibi Kayserispor'da Başkan Nurettin Açıkalın, Markus Gisdol'ün ardından teknik direktör arayışlarına ilişkin konuştu. Volkan Demirel iddialarını yalanlayan Açıkalın, "Yabancı bir teknik adamla çalışmayı düşünüyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Başkan Nurettin Açıkalın, yeni teknik direktör arayışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıkalın, Markus Gisdol'ün ardından gündeme gelen Volkan Demirel iddiasının asılsız olduğunu kaydetti.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, konuyla ilgili olarak "Teknik direktörlük konusunda Volkan Demirel ile ilgili çıkan iddialar doğru değil." ifadelerini kullandı.

"YABANCI BİR HOCAYLA ÇALIŞMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

A Spor'a konuşan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Teknik direktörlük görevi için adaylarımız 2-3'e düşmüş durumda. Yabancı bir teknik adamla çalışmayı düşünüyoruz." dedi.

LİGDE 5 PUAN TOPLADI

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 8 maça çıkan Kayserispor; 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle aldı ve 5 puan topladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

