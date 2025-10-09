İsmail Kartal'dan Antalyaspor'a ret! Erol Bulut, Süper Lig'e dönüyor
Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Antalyaspor'un, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve bir yıldır boşta olan Erol Bulut ile anlaşma sağladığı konuşuluyor. Süper Lig ekibi Gaziantep FK'den Ocak 2023'te ayrılan deneyimli antrenör, son olarak Championship'te Cardiff City'yi çalıştırmıştı. Yeni teknik direktör için listede yer alan İsmail Kartal'ın cevabı da ortaya çıktı.
Antalyaspor'da 5-2'lik Rizespor yenilgisi sonrası Emre Belözoğlu ile yollar ayrılırken; Çağdaş Atan, İsmail Kartal, Markus Gisdol, Rıza Çalımbay ve Sami Uğurlu gündeme geldi. Kırmızı-beyazlıların hedefindeki ilk adayın ise Erol Bulut olduğu öğrenildi.
EROL BULUT'A ONAY
Ajansspor'da yer alan habere göre; son olarak Championship ekibi Cardiff City’de görev alan Bulut, yönetim kurulu tarafından onaylandı. Sami Uğurlu'nun da bugün kulüpte yapacağı sunumun ardından net karar vermesi beklenen kırmızı-beyazlıların, yüksek olasılıkla Erol Bulut isminde karar kılacağı belirtildi.
İSMAİL KARTAL KABUL ETMEDİ
Antalyaspor’un liste başı isimlerinden olan İsmail Kartal ve Çağdaş Atan, tekliflere olumlu karşılık vermedi. Daha önce gündeme gelen Rıza Çalımbay ismi de rafa kaldırıldı.
BİR YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR
Kariyerinde Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut, son görevinden Eylül 2024’te ayrılmıştı. 50 yaşındaki antrenör, Antalyaspor ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu’nun sportif direktörlük yaptığı dönemde Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevini üstlenmişti.