İsmail Kartal'dan Antalyaspor'a ret! Erol Bulut, Süper Lig'e dönüyor

Antalyaspor'da 5-2'lik Rizespor yenilgisi sonrası Emre Belözoğlu ile yollar ayrılırken; Çağdaş Atan, İsmail Kartal, Markus Gisdol, Rıza Çalımbay ve Sami Uğurlu gündeme geldi. Kırmızı-beyazlıların hedefindeki ilk adayın ise Erol Bulut olduğu öğrenildi.

EROL BULUT'A ONAY

Ajansspor'da yer alan habere göre; son olarak Championship ekibi Cardiff City’de görev alan Bulut, yönetim kurulu tarafından onaylandı. Sami Uğurlu'nun da bugün kulüpte yapacağı sunumun ardından net karar vermesi beklenen kırmızı-beyazlıların, yüksek olasılıkla Erol Bulut isminde karar kılacağı belirtildi.

İSMAİL KARTAL KABUL ETMEDİ

Antalyaspor’un liste başı isimlerinden olan İsmail Kartal ve Çağdaş Atan, tekliflere olumlu karşılık vermedi. Daha önce gündeme gelen Rıza Çalımbay ismi de rafa kaldırıldı.

BİR YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Kariyerinde Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut, son görevinden Eylül 2024’te ayrılmıştı. 50 yaşındaki antrenör, Antalyaspor ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu’nun sportif direktörlük yaptığı dönemde Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevini üstlenmişti.