Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İsmail Kartal'dan Antalyaspor'a ret! Erol Bulut, Süper Lig'e dönüyor

İsmail Kartal'dan Antalyaspor'a ret! Erol Bulut, Süper Lig'e dönüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsmail Kartal&#039;dan Antalyaspor&#039;a ret! Erol Bulut, Süper Lig&#039;e dönüyor
Antalyaspor, Erol Bulut, İsmail Kartal, Emre Belözoğlu, Süper Lig, Cardiff City, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Antalyaspor'un, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve bir yıldır boşta olan Erol Bulut ile anlaşma sağladığı konuşuluyor. Süper Lig ekibi Gaziantep FK'den Ocak 2023'te ayrılan deneyimli antrenör, son olarak Championship'te Cardiff City'yi çalıştırmıştı. Yeni teknik direktör için listede yer alan İsmail Kartal'ın cevabı da ortaya çıktı.

Antalyaspor'da 5-2'lik Rizespor yenilgisi sonrası Emre Belözoğlu ile yollar ayrılırken; Çağdaş Atan, İsmail Kartal, Markus Gisdol, Rıza Çalımbay ve Sami Uğurlu gündeme geldi. Kırmızı-beyazlıların hedefindeki ilk adayın ise Erol Bulut olduğu öğrenildi.

İsmail Kartal'dan Antalyaspor'a ret! Erol Bulut, Süper Lig'e dönüyor - 1. Resim

EROL BULUT'A ONAY

Ajansspor'da yer alan habere göre; son olarak Championship ekibi Cardiff City’de görev alan Bulut, yönetim kurulu tarafından onaylandı. Sami Uğurlu'nun da bugün kulüpte yapacağı sunumun ardından net karar vermesi beklenen kırmızı-beyazlıların, yüksek olasılıkla Erol Bulut isminde karar kılacağı belirtildi.

İsmail Kartal'dan Antalyaspor'a ret! Erol Bulut, Süper Lig'e dönüyor - 2. Resim

İSMAİL KARTAL KABUL ETMEDİ

Antalyaspor’un liste başı isimlerinden olan İsmail Kartal ve Çağdaş Atan, tekliflere olumlu karşılık vermedi. Daha önce gündeme gelen Rıza Çalımbay ismi de rafa kaldırıldı.

İsmail Kartal'dan Antalyaspor'a ret! Erol Bulut, Süper Lig'e dönüyor - 3. Resim

BİR YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Kariyerinde Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut, son görevinden Eylül 2024’te ayrılmıştı. 50 yaşındaki antrenör, Antalyaspor ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu’nun sportif direktörlük yaptığı dönemde Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

İsmail Kartal'dan Antalyaspor'a ret! Erol Bulut, Süper Lig'e dönüyor - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çekya-Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri belli olduFiyatı gerçek, kendisi sahte! Pırlantadaki büyük tuzağı kuyumcular bile anlamıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Emre Belözoğlu'ndan 'ayrılık' açıklaması: Manidar paylaşım - SporEmre Belözoğlu'ndan 'ayrılık' açıklaması: Manidar paylaşımUEFA açıkladı: Bulgaristan - Türkiye maçının hakemi belli oldu - SporUEFA açıkladı: Bulgaristan-Türkiye maçının hakemi belli olduJose Mourinho'dan Benfica itirafı: Şaşırtmaya devam ediyor! - SporMourinho'dan Benfica itirafı: Şaşırtmaya devam ediyor!2026 Dünya Kupası'na bir bilet daha: 48 ülkeden 20'si belli oldu - SporDünya Kupası'na bir bilet daha: 48 ülkeden 20'si netleşti9 aylık imza attı, sadece 22 gün kaldı! Yılmaz Vural'dan 4 maç sonunda 41'inci veda - SporVural'dan sadece 4 maç sonra 41'inci vedaOkan Buruk ve ekibi harekete geçti: Mauro Icardi için karar - SporBuruk ve ekibi harekete geçti: Icardi için karar çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...