Emre Belözoğlu'ndan 'ayrılık' açıklaması: Manidar paylaşım

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 3 galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Antalyaspor, 10 puanla 10'uncu sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor karşısında alınan 5-2'lik yenilgi sonrası görevinden ayrılma kararı alan teknik direktör Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından ayrılık açıklaması yaptı.

"YÜKSEK EFORLA MÜCADELE ETTİK"

Eski milli futbolcu, "Antalyaspor’da görev yaptığım süre boyunca, tüm zorluklara rağmen inanç ve yüksek eforla mücadele ettik. Büyük emek ve özveriyle kurduğumuz takımın bugünkü konumunu, yarınını önemli ve değerli görüyor olsam da oluşturulmaya çalışılan atmosfer neticesinde aldığım kararın hem bizim adımıza hem camia adına daha hayırlı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN KALBİMDE ÖZEL BİR YERDE OLACAK"

Taraftara ve yönetime teşekkür eden Belözoğlu, "Bu süreçte yanımda olan futbolcu kardeşlerime, teknik ekibime, kulüp personelimize, Başkanımız ve yönetim kurulumuza, Antalyaspor’a menfaatsiz gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum. Antalyaspor her zaman kalbimde özel bir yerde olacak. Sevgi ve saygılarımla" mesajını yazdı.