Emre Belözoğlu'ndan 'ayrılık' açıklaması: Manidar paylaşım

Emre Belözoğlu'ndan 'ayrılık' açıklaması: Manidar paylaşım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Emre Belözoğlu&#039;ndan &#039;ayrılık&#039; açıklaması: Manidar paylaşım
Emre Belözoğlu, Antalyaspor, İstifa, Sosyal Medya, Paylaşım, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekibi Antalyaspor'daki görevinden istifa eden Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Akdeniz ekinde çıktığı 28 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan 45 yaşındaki teknik direktör, "Oluşturulmak istenen atmosfer neticesinde" sözleriyle manidar bir paylaşıma imza attı.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 3 galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Antalyaspor, 10 puanla 10'uncu sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor karşısında alınan 5-2'lik yenilgi sonrası görevinden ayrılma kararı alan teknik direktör Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından ayrılık açıklaması yaptı.

Emre Belözoğlu'ndan ayrılık açıklaması: Manidar paylaşım - 1. Resim

"YÜKSEK EFORLA MÜCADELE ETTİK"

Eski milli futbolcu, "Antalyaspor’da görev yaptığım süre boyunca, tüm zorluklara rağmen inanç ve yüksek eforla mücadele ettik. Büyük emek ve özveriyle kurduğumuz takımın bugünkü konumunu, yarınını önemli ve değerli görüyor olsam da oluşturulmaya çalışılan atmosfer neticesinde aldığım kararın hem bizim adımıza hem camia adına daha hayırlı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'ndan ayrılık açıklaması: Manidar paylaşım - 2. Resim

"HER ZAMAN KALBİMDE ÖZEL BİR YERDE OLACAK"

Taraftara ve yönetime teşekkür eden Belözoğlu, "Bu süreçte yanımda olan futbolcu kardeşlerime, teknik ekibime, kulüp personelimize, Başkanımız ve yönetim kurulumuza, Antalyaspor’a menfaatsiz gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum. Antalyaspor her zaman kalbimde özel bir yerde olacak. Sevgi ve saygılarımla" mesajını yazdı.

Emre Belözoğlu'ndan ayrılık açıklaması: Manidar paylaşım - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

